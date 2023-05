Herr Kowalczuk, Sie haben neulich den Rammstein-Frontmann Till Lindemann und den Band-Keyboarder Christian „Flake“ Lorenz, „Honk“ und „Vollhonk“ genannt. Dabei ging es nicht um Musik, sondern um die DDR. Was hat Sie so getriggert?

Lindemann behauptet, in der DDR wäre alles so viel solidarischer gewesen, heute herrschten nur Egoismus und Individualismus. Da kann ich nur sagen: Wenn er das Solidaritätsgefühl vermisst, dann soll er doch solidarischer sein. Aber offenbar muss der Staat Till Lindemann sagen, dass er solidarischer sein soll. Das halte ich für absurd, noch dazu von einem Millionär und Immobilienbesitzer. Er könnte ganz leicht abgeben und in seinen Häusern Bedürftige zum Selbstkostenpreis wohnen lassen. Diese Erzählungen vom angeblich so großen Zusammenhalt in der DDR! In Wahrheit war es doch eher krampfig: Man hat sich mit den unmöglichsten Leuten gut gestellt, um nicht aufzufallen und weil sie Beziehungen hatten, also etwas besorgen konnten, das es sonst nicht ohne Weiteres gab.