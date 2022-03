Berliner helfen Flüchtlingen : „Ich muss etwas tun“

Sie verteilen Spenden oder bieten Unterkünfte an: Mit großen Einsatz nehmen Helfer am Berliner Hauptbahnhof Menschen in Empfang, die sich vor dem Krieg in der Ukraine in Sicherheit gebracht haben.

Zur Hilfe bereit: Am Sammelpunkt am Hauptbahnhof bieten Berliner Privatleute Unterkünfte für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine an. Bild: Laif

Der Eurocity 248 aus Warschau, mit dem 1000 Flüchtlinge aus der Ukraine erwartet werden, hat 55 Minuten Verspätung. Freitagvormittag, Hauptbahnhof Berlin, Gleis 13: Langsam schiebt sich ein silbergrauer Zug den Bahnsteig entlang. Die Türen öffnen sich. „Herzlich willkommen“, sagt eine Lautsprecherstimme auf Ukrainisch.

Eine Mitarbeiterin der Deutschen Bahn hebt ein Mädchen im Kindergartenalter aus dem Zug. Behutsam fasst sie es an den Armen und stellt es in sicherer Entfernung des Zuges ab, bis der Rest der Familie ausgestiegen ist. Mit den sorgfältig frisierten Haaren, ihrer Uniform und einem burgunderfarbenen Pillbox-Hut sieht die Frau aus wie die Botschafterin einer heilen Welt, in der Frieden herrscht und alles in Ordnung ist.

Das Ende einer harten Reise

Was das Mädchen erlebt hat, was all die anderen Kinder, Männer und Frauen hinter sich haben, die jetzt nach und nach aus dem Zug aussteigen – man mag es sich nicht vorstellen. Einige haben Isomatten an ihre Rucksäcke gebunden, jemand trägt eine Decke über dem Arm. Viele haben Rollkoffer dabei, andere vollgestopfte Einkaufstaschen. Manche kommen mit so gut wie nichts. Eine ­Mutter hält ihr schlafendes Kleinkind im Arm. Eine Zehnjährige, die mit ihrem kleinen Bruder, Oma und Uroma unterwegs ist, trägt einen Käfig mit zwei Ratten. Eine junge Frau hat frisches Make-up aufgelegt, trotzdem wirken ihre Augen, als hätte sie viel geweint. Männer gibt es auch, aber weniger.

Freiwillige Helfer in Warnwesten, die auf einem Kreppbandstreifen auf der Brust anzeigen, ob sie Ukrainisch oder Russisch sprechen, lotsen die Ankömmlinge zur Rolltreppe. „Fragt die Leute nicht, was passiert ist“, hat man sie instruiert.

Vom Bahnsteig hinab, vorbei an Warnwestenhelfern, die die Richtung weisen, geht es an Aufstellern mit ukrainischer Flagge und Anweisungen in drei Sprachen vorbei bis zu einem Areal im ersten Untergeschoss, das normalerweise wenig genutzt wird, weil sich dort nur der Übergang zur U-Bahn befindet. „Ich weiß, es hört sich doof an“, hatte eine Frau bei der Einweisung der Helfer gesagt: „Aber wie im Impfzentrum.“ Kann man aus einer Krise für die nächste lernen?

„Sagt ihnen, dass Sie keine Angst haben müssen“

Das improvisierte Willkommenszentrum am Hauptbahnhof wirkt jedenfalls beeindruckend gut organisiert. Die Berliner Stadtmission verschenkt Sim-Karten, zwischen den Gleisen 4 und 5 ist ein Essensstand aufgebaut, an dem sich Weiterreisende mit Proviant eindecken können. Die Deutsche Bahn bringt ständig neue Thermoskannen mit Kaffee. Es gibt eine Kleiderstange mit Wintermänteln und einen Stand mit Drogerieartikeln – alles Spenden. „Sie können alle nehmen“, sagt die Helferin zu einer Mutter mit Kind, die vergeblich versucht hat, eine Tamponpackung zu öffnen. Der Umgangston ist auffallend freundlich.

Auch Jannik wird nicht ungeduldig, obwohl eine Frau aus der Gruppe der neuen Freiwilligen um ihn herum anmerkt, dass er nicht zu verstehen sei, und erst das zweite Megafon, das man ihm reicht, funktioniert. Eigentlich studiert der Sechsundzwanzigjährige Jura. Diese Woche hat er Montag und Dienstag „Trucks gepackt“. Seit dem Truck­packen am Mittwoch ist er am Bahnhof, nur unterbrochen von drei bis vier Stunden Schlaf pro Nacht.

„Wir haben ein System“, sagt er in hölzernem Englisch und erklärt den neuen Freiwilligen, wo die Weiterreisenden von der Bahn ihre Frei­tickets bekommen. Dass Ankömmlinge, die in der Stadt bleiben wollen, entweder per Bus zur Registrierung gebracht werden oder direkt im Bahnhof in private Unterkünfte vermittelt werden. „Die meisten haben vier, fünf Tage Reise hinter sich“, sagt Jannik. „Geht herum. Fragt die Leute, ob sie okay sind. Ob sie etwas zu essen oder zu trinken wollen. Sagt ihnen, alles ist kostenlos. Sagt ihnen, sie haben Zeit. Sagt ihnen, dass sie keine Angst haben müssen.“

„So lange, wie es nötig ist“

Das Kernteam von 16 Ehrenamtlichen, zu dem Jannik gehört, koordiniert nach seinen Angaben inzwischen bis zu 250 Helfer am Tag und trifft Absprachen mit der Senatsverwaltung und der Bahn. Ständig kommen neue Freiwillige: Die 33 Jahre alte Datenanalystin Mariia zum Beispiel, die seit zehn Jahren in Deutschland lebt und hofft, dass irgendwann auch jemand ihren Eltern hilft, die im Norden der Ukraine festsitzen, „um die Stadt ist ein Schlachtfeld“. Oder Irina, 47, die sich beim Gedanken an ihre Familie in Kiew die Tränen aus den Augen wischt und sagt: „Ich kann nicht zu Hause bleiben. Ich muss etwas tun.“

Hinter einem rot-weißen Absperrband warten Steffi und ihre sieben Jahre alte Tochter Ella. Sie wollen in ihrer Zweizimmerwohnung eine Mutter mit Kind aufnehmen. Steffi hatte ihr ­Angebot online platziert, aber weil die Vermittlung nicht zu klappen schien, ist sie einfach zum Bahnhof gefahren. Ob Ella für die Gäste ihr Zimmer räumen werde? „Nö“, sagt das Mädchen. „Aber die können ja da schlafen.“ Sie selber übernachte dann bei Mama, dort im Bett könne sie morgens mit ihren Kuscheltieren spielen. Und wie lange wollen sie das so machen? „So lange, wie es nötig ist.“