Mädchen aus London : Am Leben erhalten oder sterben lassen?

Am Freitag will der High Court in London darüber entschieden, ob ein Kinderkrankenhaus die lebensverlängernden Geräte einer Fünfjährigen abschalten darf. Die Mutter wehrt sich gegen die Entscheidung der Ärzte.

An diesem Freitag will die Familienkammer am High Court in London darüber entscheiden, ob ein Kinderkrankenhaus die lebensverlängernden Geräte abschalten darf, an denen die fünf Jahre alte Pippa seit vielen Monaten hängt. Die Krankenhausleitung, vertreten durch den Nationalen Gesundheitsdienst NHS, hatte die Maßnahme angekündigt, woraufhin die Mutter, Paula Parfitt, die Gerichte anrief. Die alleinerziehende Witwe verlangt die Aufrechterhaltung der lebensverlängernden Maßnahmen in der Hoffnung, dass sich die medizinische Wissenschaft weiterentwickelt. Ihre Anwälte wollen erreichen, dass Pippa mit einem mobilen Beatmungsgerät in die Wohnung der Mutter verlegt wird.

Der Vorsitzende Richter berichtete am Dienstag, dass er sich am Montagabend ein Bild im Krankenhaus gemacht habe. Dabei sei ihm mitgeteilt worden, dass Pippa an einer „akuten nekrotisierenden Enzephalopathie“ und einem schweren Gehirnschaden leide. Aus Sicht der Ärzte sei eine Fortführung der lebensverlängernden Maßnahmen „nicht im besten Interesse“ des Kindes.

Die Krankheit begann im Alter von 20 Monaten nach einer Grippeinfektion. Seither wird Pippa im Krankenhaus behandelt, seit Januar 2019 ohne Unterbrechung. Der Prozess weckt Erinnerungen an den Fall des kleinen Alfie Evans, der im April 2018 starb, nachdem Ärzte fünf Tage zuvor die Geräte abgeschaltet hatten. Alfies Eltern hatte bis zuletzt vor Gericht gegen die Entscheidung gekämpft.