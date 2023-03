In Detmold ist alles zwei, drei Nummern kleiner als in anderen alten Residenzstädten. Das Schloss der ehemaligen Fürsten, der Park davor oder auch das Landestheater. Dessen Plätze sind am Sonntagmorgen im Nu belegt. Der höchste Mann im Staate gibt sich die Ehre. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist zum Festakt 900 Jahre Lippe angereist. Jahrhundertelang war Lippe selbständig: als Reichsgrafschaft, Fürstentum, Mitglied des Heiligen Römischen Reichs, des Norddeutschen Bunds, des Deutschen Kaiserreichs und nach 1919 als demokratisch verfasster Freistaat. 1947 schloss sich Lippe dem zuvor neu geschaffenen Land Nordrhein-Westfalen an.

Der ausgeprägten lippischen Landesidentität hat das keinen Abbruch getan, wie auch Steinmeier mit seiner Rede deutlich macht. Steinmeier ist in einer Doppelrolle in Detmold, wie er mit einem Anflug von Rührung feststellt. Er kam 1956 in Detmold zur Welt. „Vor 60 Jahren habe ich zum ersten Mal genau an diesem Ort, in diesem wunderbaren Theater gesessen, . . . hinten im Parkett, in der Nachmittagsvorstellung von ‚Peterchens Mondfahrt‘.“ Im lippischen Südosten wuchs Steinmeier auf, spielte Fußball im TuS 08 Brakelsiek, in Blomberg machte er Abitur.

Steinmeiers Vorfahren väterlicherseits waren wie die allermeisten Lipper seit Generationen Landwirte. Doch weil das zu wenig abwarf, mussten viele Lipper noch Anfang des 20. Jahrhunderts jedes Jahr mehrere Monate ihre Heimat ver­lassen, um sich als Saisonarbeiter in Ziegeleien in Norddeutschland, den Niederlanden oder Dänemark zu verdingen. „Lippische Ziegler“ nannte man die Männer. Das Lipper Land sei in den meisten seiner 900 Jahre nicht reich gewesen, sagt Steinmeier. Jahrhundertelang habe es viel Anstrengung gekostet, etwas aufzubauen. „Das hat die Menschen geprägt, es erzog zur Bescheidenheit, zur Beharrlichkeit, dazu, die Dinge vom Ende her zu betrachten und nicht in Verzweiflung zu verfallen, wenn etwas nicht sofort klappt. Und es schützt vor Selbstüberschätzung.“

Erstmals urkundlich erwähnt wurde Lippe am 5. März 1123. Nach und nach baute das Geschlecht sein Herrschaftsgebiet von der Falkenburg bei Detmold aus. Zum Fürstentum erhoben wurde die Grafschaft Lippe 1789. Erster Fürst zur Lippe war Leopold I., als er starb, übernahm seine Frau Pauline die Regentschaft für den noch unmündigen Erbprinzen. Dass der kleine Staat in jener Zeit gegen alle Wahrscheinlichkeit seine Souveränität verteidigen konnte, ist der „geschickt changierend“ handelnden Fürstin zu verdanken, wie der Bundespräsident formuliert. Um zu verhindern, dass sich Hessen oder Preußen Lippe einverleibten, betrieb Fürstin Pauline mit Geschick, Charme, Mut und Ausdauer die Aufnahme in den Rheinbund. 1807 reiste sie nach Paris, um bei Kaiser Napoleon die von ihr gewünschten Sonderregelungen auszuhandeln.

Nicht nur für ihr diplomatisches Geschick würdigt der Bundespräsident die resolute Pauline, sondern vor allem für ihre Verdienste als Sozialreformerin. Pauline habe nicht nur die Leibeigenschaft aufgehoben. „Sie gründete sozusagen den ersten Kindergarten in Deutschland. Sie richtete Erwerbsschulen für – so sagte man damals – verwahrloste Kinder ein, sie begründete ein freiwilliges Arbeitshaus und eine Pflegeanstalt mit Krankenstube.“ Bis heute ist Pauline im kollektiven Gedächtnis Lippes fest verankert.

Wenig später, im Vormärz, war Lippe auch ein kleiner Kosmos im Kampf für Freiheit und Demokratie. Steinmeier erwähnt Christian Dietrich Grabbe, Ferdinand Freiligrath und Georg Weerth, „die drei großen Söhne Detmolds“, er erinnert an Lipper wie Clara Lüken und Heinrich Drake, die nach dem Ersten Weltkrieg in dem kleinen Land die erste freie und ­gleiche Landtagswahl ausrichteten, den demokratisch verfassten Freistaat Lippe gründeten, der bis zur „Machtergreifung“ der Nationalsozialisten 1933 existierte.

Nach der bedingungslosen Kapitulation Deutschlands setzten die Alliierten den Sozialdemokraten Drake wieder als Ministerpräsidenten ein. Drake sei es zu ver­danken, dass Lippe nicht einfach in Nordrhein-Westfalen oder Niedersachsen aufging, „sondern von beiden Nachbarn umworben wurde“, sagt Steinmeier. Unter Drakes kluger Verhandlungsführung entschied sich Lippe für Nordrhein-Westfalen – gegen weitgehende Zugeständnisse. Das lippische Landesvermögen wie Staats- und Heilbäder oder auch der Staatsforst verschwand nicht irgendwo im nordrhein-westfälischen Landesvermögen, sondern ging auf den Landesverband Lippe über. Viele schöne Dinge wie eine Landes­bibliothek, ein Landesarchiv und ebendas Theater kann sich das kleine Lippe vor allem dank der Einnahmen aus der Forstwirtschaft bis heute leisten.

Auch der vor 50 Jahren aus den ehe­maligen Kreisen Lemgo und Detmold gegründete Kreis Lippe, der in etwa dem Gebiet des ehemaligen Landes Lippe entspricht, hat sich viel Unabhängigkeit und lippische Identität bewahren können. Steinmeier fasst das am Sonntag in persönliche Worte: „Immer wieder spüre ich, wie mich dieser hügelige, lichte Landstrich geprägt hat. Hier fühle ich mich immer noch zu Hause, und das ist gut so.“