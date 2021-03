Meghan und Harry : Rassismus und Eifersucht hinter Palastmauern

Es gab ihn, den Moment, an dem sich für Meghan vieles, vielleicht alles änderte. Und er hatte mit ihrer Schwägerin zu tun, auch wenn sie der Frau des künftigen Thronfolgers, der Herzogin von Cambridge, keine Vorwürfe macht. Denn diese habe sich entschuldigt, ihr sogar Blumen danach geschenkt. Als die Episode Schlagzeilen machte, war die Hochzeit von Meghan und Harry schon ein halbes Jahr her. Es war im November 2018, als behauptet wurde, Meghan habe Kate vor der Trauung zum Weinen gebracht. Bei dem Streit sei es um die Kleider der Blumenmädchen gegangen, unter anderen Kates Tochter Charlotte streute Blumen bei der Hochzeit von Meghan und Harry.

Peter-Philipp Schmitt Redakteur im Ressort „Deutschland und die Welt“. F.A.Z.

Im Interview mit Oprah Winfrey am Sonntagabend aber stellt Meghan klar: Es war genau umgekehrt! Kate brachte sie zum Weinen. Und sie, Meghan, habe ihr das verziehen. Was sie aber erschütterte: Obwohl die ganze Welt das Gegenteil glaubte, und Kate sich bei Meghan sogar dafür entschuldigt hatte, wurde die Geschichte nicht von Kate, ihrem Mann Prinz William, der königlichen Familie, der „Institution“, wie Meghan immer wieder in dem Interview sagt, richtiggestellt.

Attacken in der Boulevardpresse

Und es wurde nur schlimmer. Fortan ging es zunehmend um die vermeintliche Rivalität von Kate und Meghan, in die auch die beiden Ehemänner, die Brüder William und Harry mit hineingezogen wurde. Die Attacken in der Boulevardpresse gegen Meghan, die einen Keil in die Familien getrieben haben soll, wurden so heftig, dass sie nachts nicht mehr schlafen konnte, die Kommentare waren dabei oft sexistisch, rassistisch, unmenschlich. Meghan hatte eine Zeitlang Suizidgedanken, suchte um Hilfe nach. Die sie aber nicht von der „Institution“, dem Palast, bekam. Im Januar 2019 sprach sie erstmals mit ihrem Mann darüber, um danach mit ihm zu einer Premiere in die Royal Albert Hall zu gehen, weil sie nicht alleine bleiben wollte.

Und während ihr ein Freund schrieb, wie toll sie ausgesehen habe, und die Zeitungen begeistert von dem Roland-Mouret-Kleid und über die Halskette von Prinzessin Diana schrieben, die die Schwangere an dem Abend trug, gingen Meghan und Harry gemeinsam im Theater durch die Hölle. Sie hätten sich so fest an den Händen gehalten, dass ihre Knöchel weiß wurden, erzählt Meghan, und sie habe im Dunkeln während der Vorstellung geweint.

In dem lang erwarteten CBS-Interview mit der Talkshow-Legende Oprah Winfrey, die schon Gast bei der Hochzeit von Harry und Meghan im Mai 2018 war und nun ihre Nachbarin in Los Angeles ist, ging es vor allem um eines: „ihre Geschichte“. Der Herzog und die Herzogin von Sussex sollten erzählen, wie sie die vergangenen drei Jahre erlebt haben und was sie bewogen hat, das Königshaus zu verlassen. Eine Stunde lang sprach Oprah Winfrey, unterbrochen von langen Werbepausen, nur mit Meghan, danach kam Prinz Harry für eine weitere Stunde dazu. Zwischendurch wurden einige Bilder vom Grundstück des Herzogspaars gezeigt, die einen Tag nach dem schon Mitte Februar entstandenen Interview aufgezeichnet wurden. Zu sehen ist ein Stück vom Garten, Harry und Meghan zeigen vor allem Tiere, Hunde und auch einige Hühner, die Meghan von einer Farm „gerettet“ hat und nun in „Archie’s Chick Inn“ bei den Sussexes leben.