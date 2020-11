In diesem Sommer : Herzogin Meghan hat Fehlgeburt erlitten

Meghan, Herzogin von Sussex, hat eine Fehlgeburt erlitten. Die Ehefrau von Prinz Harry beschrieb am Mittwoch in einem Artikel für die „New York Times“, wie sie im vergangenen Juli in ihrem Anwesen in Montecito nördlich von Los Angeles einen krampfartigen Schmerz im Unterleib spürte, als sie bei Sohn Archie die Windel wechselte. „Während ich mein erstgeborenes Kind an mich drückte, fühlte ich, wie ich mein zweites verlor“, erinnert sich die Neununddreißigjährige.

Einige Stunden später lag die Herzogin mit Ehemann Harry an ihrer Seite im Krankenhaus: „Ich nahm die Klammheit seiner Handflächen wahr und küsste seine Fingerknöchel, die feucht von unseren Tränen waren.“

Wie die gebürtige Kalifornierin schrieb, wollte sie ihre Erfahrungen teilen, um andere Frauen zu ermutigen, über ihre Fehlgeburten zu sprechen. „Ein Kind zu verlieren, bedeutet, eine fast unerträgliche Bürde zu tragen. Viele haben das erlebt, nur wenige sprechen darüber“, fasste die frühere Seriendarstellerin unter der Überschrift „Losses We Share“ zusammen.

In dem Artikel appellierte Meghan an die Leser, sich mehr nach dem Wohlbefinden anderer zu erkundigen. Die Frage „Geht es dir gut?“ (Are you okay?) sei der einzige Weg, mit Heilung anzufangen – diese Frage helfe manchmal am meisten. Konkret erinnerte sie an eine Reise, die Harry und sie 2019 durch Südafrika machten: Sie sei erschöpft gewesen, habe Archie mit der Brust gestillt, „und ich versuchte, ein tapferes Gesicht im Angesicht der sehr großen Öffentlichkeit zu machen“. Damals habe ein Journalist ihr die Frage gestellt, ob sie okay sei. Dass ihre ehrliche Antwort auf so viel Resonanz bei anderen Müttern gestoßen sei, habe sie nicht erwartet: „Danke, dass Sie fragen. Mich haben nicht viele Leute gefragt, ob es mir okay geht.“

Harry und Meghan hatten sich im Frühjahr vom Königshaus losgesagt. Sie leben – nach kurzen Zwischenstationen in Kanada und Los Angeles – zurzeit in einem großen Haus im kalifornischen Santa Barbara.