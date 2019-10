Herzblatt-Geschichten : Schluss jetzt, wir müssen küssen

Den Satz der Woche hat nach unserer Meinung eindeutig die Schauspielerin Claudia Schmutzler gesagt, die in „Bunte“ erzählt, wie sie ihren Kollegen Sönke Schnitzer – sollten die beiden einmal heiraten, empfehlen wir eher keinen Doppelnamen – zu ihrem Liebsten machte. Sie hatten sich getroffen und bereits über „Gott und die Welt“ gesprochen, bis Schmutzler irgendwann ungeduldig wurde. „Als er anfing, über Politik zu reden, sagte ich: ,Schluss jetzt, wir müssen uns nun beide erst einmal küssen.‘“

Ein schöner Satz, den man hierzulande gern viel häufiger hören würde. Probieren Sie ihn doch einfach mal selbst aus, wenn demnächst jemand erhitzt mit Ihnen über Greta Thunberg, den Brexit oder das Wahlergebnis von Thüringen diskutieren möchte: Sie könnten damit einen Beitrag dazu leisten, unsere zerrissene Gesellschaft zu kitten. Wobei wir absolutes Verständnis für den Fall hätten, dass Sie nicht Björn Höcke küssen möchten.

Einen hochpolitischen Hintergrund vermutet hatten wir zunächst auch angesichts der Schlagzeile „Schock am Königshof – Queen Elizabeth – Geisel-Drama“ auf dem Titelblatt von „Das Neue“. Hatten wir es doch selbst vor zwei Wochen mitansehen müssen, wie die arme Königin von einem skrupellosen wuschelköpfigen Geiselnehmer dazu gezwungen wurde, dessen wirre politische Botschaft zu verlesen.

Tatsächlich aber bezieht sich die Schlagzeile auf ein weiteres Geisel-Drama, das sich am gleichen Tag vollzog: „Während die hochbetagte Monarchin bei einem prunkvollen Festakt die jährliche Rede zur Parlaments-Eröffnung hielt, spielten sich im Buckingham-Palast dramatische Szenen ab. Ein hochrangiger Abgeordneter wurde dort hinter Schloss und Riegel gesetzt!“, schreibt „Das Neue“.

Es handle sich um eine „alte, aber brutale Vorsichtsmaßnahme des Königshauses“, bei der seit der Enthauptung des Königs Charles 1649 vor dem Parlament jedes Jahr ein Abgeordneter festgehalten werde, bis Königin oder König zurück im Palast sind; dieses Jahr traf es den Politiker Stuart Andrew, der freilich ganz freiwillig anreiste und dessen Geiselnahme tatsächlich weder brutal noch dramatisch war.

Diäten sind kein Zuckerschlecken

Im Grunde hätte „Das Neue“ dieselbe Schlagzeile also schon im 17. Jahrhundert bringen können. Eine hochinteressante Tradition jedenfalls, die seltsamerweise nie für vergleichbare Situationen adaptiert worden ist. Sollte nicht etwa, wenn Borussia Dortmund auf Schalke antreten muss, zur Sicherheit immer ein Schalker Spieler nach Dortmund reisen müssen? Oder, wenn wir mal wieder hilflos auf dem Stuhl des Zahnarztes sitzen, eine Sprechstundenhilfe zu uns nach Hause?

Weniger ihre Zahngesundheit als vielmehr ihre Fitness im Sinn, hat Sängerin Andrea Berg zu einer radikalen Maßnahme gegriffen: „Kohlenhydrate hat der Star komplett aus dem Ernährungsplan gestrichen. Ein Zuckerschlecken ist das alles nicht“, schreibt „Das neue Blatt“ und liegt damit ausnahmsweise ganz richtig: Zuckerschlecken ohne Kohlehydrate, wie sollte das bitte auch gehen? Immerhin bleibt Andrea Berg ja noch das Fett- oder Eiweißschlecken.

Eine andere Methode, sich fit zu halten, nutzt Barbara Becker. „Ich bin jemand, der sich auch oft bewegt“, sagt die Ex-Tennisspieler-Ex-Gattin dem „Neuen Blatt“

Mit ihren 90 Jahren etwas ruhiger angehen lassen darf es Lilo Pulver. „Um halb acht morgens bekomme ich Frühstück. Dann ziehe ich mich an, erledige meine Post. Und dann ist auch schon wieder Zeit zum Mittagessen“, erzählt sie dem „Neuen Blatt“. Was entweder bedeutet, dass Pulver ihre Briefe überaus langsam öffnet, dass sie noch immer, was wir ihr wünschen, sehr viel Post bekommt, oder dass sie schon um halb neun zu Mittag isst.

Trigema-Chef verpflichtet Helene Fischer

Gut Ding freilich will bekanntermaßen oft Weile haben. „Enthüllt! Helene Fischer (35) – Wer lange um sie kämpfen musste“, schreibt „Echo der Frau“ – und meint damit überraschenderweise den Trigema-Chef Wolfgang Grupp, der die Sängerin für seine Betriebsfeier verpflichtet hat. „Seit zwei Jahren sind wir dran, Helene Fischer zu engagieren“, hat Grupp gesagt. „Wir nehmen das Geld aus unserem Werbeetat.“ Hätten wir ja niemals gedacht, dass die Fischer so preiswert zu haben ist – denn einen großen Werbeetat kann Trigema angesichts der immer gleichen Affenfilme kaum haben.

Was sie an ihrem Partner und Kollegen Matthias Schweighöfer schätzt, erzählt derweil Ruby O. Fee Bunte: „Was ich am allermeisten an ihm liebe, ist, wie er sich über einfache Dinge freuen kann – und das ist so schön mitanzusehen! Zum Beispiel sagte er kürzlich: ,Guck dir mal den Himmel an, der ist ja so schön blau! Schau mal!‘ Und es ist ja nicht so, dass er das einmal sagt, er sagt das ungefähr zehnmal über den Tag verteilt.“ Da wären wir ja skeptisch, ob ihre Freude an seiner Freude noch lange anhält: „Du, Schatz!“ – „Ja?“ – „Schau mal, wie schön blau der Himmel ist!“ – „Hast du heute schon achtmal gesagt.“ – „Ja, aber ist es immer noch! Schau doch mal!“ In solchen Fällen würden wir Fee empfehlen, ihn mit der Claudia-Schmutzler-Methode ruhigzustellen.