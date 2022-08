Besonderer Staatsbesuch : Das Herz von Dom Pedro I kehrt nach Brasilien zurück

Ein Militäroffizier trägt die Urne mit dem Herz von Dom Pedro I bei der Ankunft am Flughafen in Brasilia. Bild: AP

Brasilien hat Dom Pedro I einen herz­lichen Empfang bereitet – oder dem, was vom einstigen brasilianischen Kaiser noch übrig ist. Rechtzeitig zum 200. Jahrestag der Unabhängigkeit Brasiliens am 7. September hat es das konservierte Herz des einstigen Monarchen in einem Flug der brasilianischen Luftwaffe von seiner Aufbewahrungsstätte in Portugal nach Brasilien geschafft. Dort wurde es am Dienstag im Beisein des Präsidenten Jair Bolsonaro und mit militärischen Ehren empfangen.

Tjerk Brühwiller Korrespondent für Lateinamerika mit Sitz in São Paulo.



Dom Pedro I wurde 1798 in die portugiesische Königsfamilie geboren, die zu dieser Zeit auch über die damalige Kolonie im heutigen Brasilien regierte. Später flüchtete die Königsfamilie nach Brasilien, um den Truppen Napoleons zu entkommen, die in Portugal einfielen. Dom Pedro war damals neun Jahre alt. Als Dom Pedros Vater, João VI, 1821 nach Portugal zurückkehrte, überließ er die Herrschaft über Brasilien seinem damals 22 Jahre alten Sohn. Nur ein Jahr später forderte Dom Pedro das portugiesische Parlament heraus, das Brasilien als Kolonie behalten wollte, und weigerte sich, nach Portugal zurückzukehren. Am 7. September 1822 erklärte er Brasilien für unabhängig. Wenig später wurde er zum Imperator gekrönt.

Im Alter von 35 Jahren starb Dom ­Pedro I während eines Aufenthalts in Portugal an Tuberkulose. Auf dem Totenbett wünschte er, sein Herz möge seinem Körper entnommen und nach Porto gebracht werden. Dort wurde das Herz seither in einer Glasvase mit Formaldehyd in der Kirche Nossa Senhora da Lapa auf­bewahrt, behütet von den Wächtern der Bruderschaft der Kirche. Fünf Schlüssel sind nötig, um Zugang zu dem Aufbewahrungsort zu bekommen. Die getrennte Bestattung, bei der innere Organe separiert vom Rest des Körpers bestattet werden, und dabei insbesondere die separate Herzbestattung wurde bis in die Neuzeit und vor allem bei hohen kirchlichen ­Würdenträgern und Adeligen häufig praktiziert.

Die anderen Überreste von Dom Pe­dro I wurden 1972 anlässlich des 150. Jahrestags der Unabhängigkeit und während der Militärdiktatur nach Brasilien überführt. Dort wurden die Knochen zunächst in verschiedenen Städten ausgestellt und später im Unabhängigkeitsdenkmal in São Paulo deponiert, wo sie heute noch sind. Das Herz wird nach den Feierlichkeiten zum Unabhängigkeitstag allerdings wieder nach Portugal zurückgebracht. Bis dahin wird es in einem sicheren Glas­behälter im Palast des Außenministeriums in Brasília ausgestellt sein, bewacht von Sicherheitsleuten der Armee und der Bundespolizei und umrahmt von einer Ausstellung über das Leben und Wirken des einstigen Kaisers.

Um das Herz von Dom Pedro nach Brasilien zu bringen, hatte das brasilianische Außenministerium bereits im Februar Verhandlungen mit den portugiesischen Behörden aufgenommen. Zunächst mussten Experten des rechtsmedizinischen Instituts der Universität Porto dem Transport des fragilen Organs aus tech­nischer Sicht zustimmen. Anschließend wurde der Antrag dem Stadtrat von Porto vorgelegt, der die Reise einstimmig ge­nehmigte.

Die Ankunft des kaiserlichen Herzens wurde in Brasília mit allen militärischen Ehren, Ehrengarde und Kanonensalut begangen, als handelte es sich um den Besuch eines Staatsoberhaupts. „Als ob Dom Pedro unter uns wäre“, freute sich der Zeremonienmeister des brasilianischen Außenministeriums schon Tage zuvor über den außergewöhnlichen Be­sucher. Statt der Nationalhymne des Be­suchers wurde neben der brasilianischen Hymne übrigens auch die Unabhängigkeitshymne gespielt – komponiert vor 200 Jahren von Dom Pedro höchstpersönlich. Der Kaiser soll sich in seiner Freizeit mit Hingabe der Musik gewidmet und aus­gesprochenes Talent gehabt haben.