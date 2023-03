Herr Grönemeyer, schlafen Sie eigentlich noch gut?

Altersbedingt, meinen Sie?

Nein, wir fragen, weil Reinhard Mey uns mal erzählt hat, dass er trotz seiner langen Karriere immer nervöser ist, je älter er wird. Er hat furchtbare Angst, es nicht mehr zu können. Sie auch?

Die Ansprüche an einen selber werden höher, das stimmt. Ich habe immer noch einen Heidenspaß an der Musik, aber der Kampf zwischen Spaß und Zweifel ist auch bei mir größer als früher. Gar nicht unbedingt nur wegen der Fans, sondern weil ich selber das Gefühl haben will, dass ich weitergekommen bin und mich nicht nur noch wiederhole. Dass mir irgendwas eingefallen ist, was ich so noch nicht gemacht habe.