Helge Schneider im Interview : „Freiheit kommt von innen“

Helge Schneider macht gerne alles allein. Auch diese Fotos aus seinem kleinen Tonstudio in seiner Wohnung in Mülheim. Bild: Helge Schneider

Herr Schneider, wenn man sich die Kommentare unter Ihren neuen Songs bei Youtube anschaut, dann fällt da einer besonders auf: „Helge, Du bist der einzige normale Mensch in diesen bekloppten Zeiten.“ Ist das ein Kompliment für Sie?

Ich sehe das so. Die Leute sehnen sich nach Normalität. Dabei ist die neue Platte „Mama“ gar nicht auf Corona bezogen, sondern handelt von Themen, die uns alle angehen – oder eben nicht mehr. Sie ist auch ein bisschen antiquiert; die Technik, mit der ich sie aufgenommen habe, zeigt wegweisend in die Vergangenheit. Aber in dieser Zeit besinnen sich manche eben auf das Menschliche und diesen Sound, der sehr naturell ist.