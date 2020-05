Twitter : Hate Speech: Der Hass der anderen

Twitter ist längst kein soziales Medium mehr, Gewaltandrohungen und Beleidigungen sind heute an der Tagesordnung. Wie kam es so weit? Und was kann man tun? Ein Gastbeitrag.

Der 16. April 2011 war ein Samstag. Ich war drei Tage vorher 21 Jahre alt geworden. In New York durfte ich jetzt offiziell in Bars, das musste gefeiert werden. Ich hatte also seit dem Nachmittag schon 23 Outfits ausprobiert und mich dann drei Folgen „Mad Men“ lang geschminkt – nur um zwei Stunden später bereits wieder zu Hause zu sein. Trotzdem veränderte sich mein Leben in dieser Nacht.

Irgendwann tief in der Nacht, das kleine Schwarze längst gegen eine zu weite Jogginghose und ein zu kurzes Ramones-Shirt getauscht, entschied ich: Wenn der Abend schon enttäuschend werden sollte, dann richtig. Ich scrollte also durch Geburtstagswünsche auf Facebook. Hauptsächlich Emojis von Menschen, die ich nicht kannte. Das ist wahrscheinlich das Unangenehmste an Social Media, dachte ich. Eine fatale Fehleinschätzung.

Auf Facebook hatte ich einige Tage zuvor eine Freundschaftsanfrage von meinem Vater bekommen. Dieses Kommunikationsumfeld fiel somit zukünftig weg. Wohin also mit meinem selbstdarstellerischen Drang? Das Einfachste für schnelle Like-Bestätigung, die Interaktionsgrundlage meiner Generation, ist Instagram. Das gab es damals aber erst seit sechs Monaten. Caro Daur war gerade 16 Jahre alt, das Selfie-Phänomen Influencer hieß noch Blogger. Was blieb, war Twitter. Das war der geheime Weinkeller eines Elite-Internats, wo Nerds, Verrückte und Sprachakrobaten sich weit weg von Ralph Lauren tragenden Langweilern ein Paralleluniversum geschaffen hatten. The Breakfast Club für Wortspiel-Outsider.

Damals ging es um Kuriositäten

Damals ging es bei Twitter um Kuriositäten. Etwa, wie oft man sich mit Mett einreiben könne, ohne als pervers zu gelten. Und um schlechte Wortspiele. Damit kannte ich mich aus. Mit Mett weniger, aber ich fühlte mich trotzdem gleich zu Hause. Wortführer waren Journalisten, Kabarettisten und Menschen mit Liebe zur Sprache. Hin und wieder verirrten sich Nazis zu uns, die bei der Google-Suche nach „Titten“ versehentlich „Twitter“ eingegeben hatten. Die verloren aber schnell die Lust, sich mit Textern zu messen, die später Gags für Comedy-Formate oder Late Night Shows schreiben würden. Twitter war ein Trainingslager für Sprachgenies, die Social Media zum intellektuellen Austoben nutzten, statt herauszufinden, welches Spice Girl sie sind.

Schnell erreichte ich eine sechsstellige Followerzahl. Ich war weder Journalistin noch Kabarettistin. Der „Erfolg“ hatte, so wurde mir attestiert, weniger mit der Qualität meiner Beiträge, sondern mehr mit meinem Aussehen zu tun. Nicht sonderlich charmant, dafür aber auch schon das Gemeinste, mit dem man seinerzeit auf Twitter konfrontiert wurde.

Boulevard der Beleidigungen

Das änderte sich. Spätestens als von 2015 an die Das-wird-man-ja-wohl-noch-sagen-dürfen-Armee besorgter Bürger bemerkte, dass man auch auf nur 140 Zeichen ziemlich viel Schwachsinn unterbringen konnte. Um uns herum, auf Facebook und in den Kommentarspalten der Nachrichtenportale, tobte längst der Kampf um Meinungshoheit. Jetzt zerrte man uns aus dem idyllischen Hinterhof der Twitter-Timelines raus auf den Boulevard der Beleidigungen. Auf ein Schlachtfeld, auf dem Meinungen plötzlich Fakten waren und Menschen Objekte, die es zu vernichten galt. Zumindest dann, wenn sie die eigene Weltanschauung nicht teilten.