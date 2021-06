Britische Königsfamilie : Harrys Fall und Williams Aufstieg

Aktualisiert am

Am Donnerstag begegnen sich die Prinzen William und Harry bei der Enthüllung einer Statue für Lady Diana. Kann die Erinnerung an ihre Mutter das Verhältnis der zerstrittenen Brüder bessern?

Da war nach außen hin noch alles in Ordnung: Herzogin Meghan, Prinz Harry, Prinz William und Herzogin Kate im Juli 2018 auf dem Balkon des Buckingham-Palasts Bild: dpa

Die britische Seifenoper-Version von Kain und Abel leidet darunter, dass die beiden Protagonisten – die Prinzen William und Harry – selten öffentlich über ihr Verhältnis reden. Andererseits ist der Mangel an Fakten der Schmierstoff des Spektakels. Es setzt sich zusammen aus Informationen von „gut informierten Hofberichterstattern“, zitierten „Vertrauten“ diesseits und jenseits des Atlantiks und einer Menge Phantasie. Wischt man all das beiseite, bleibt eigentlich nur eine halbwegs belastbare Gewissheit übrig: Die beiden Prinzen-Brüder verstehen sich gerade nicht so gut.

Jochen Buchsteiner Politischer Korrespondent in London.



Gebannt blickt die unterhaltungsgierige Öffentlichkeit auf Donnerstag, wenn Harry und William zum ersten Mal seit der Beerdigung ihres Großvaters wieder öffentlich zusammentreffen sollen. Anlass der Begegnung ist die Enthüllung eines Diana-Denkmals, das am 60. Geburtstag ihrer verstorbenen Mutter vor dem Kensington Palast in London präsentiert werden soll. Doch die Zeremonie wurde inzwischen derart minimiert, dass unklar ist, wie öffentlich die Enthüllung überhaupt noch inszeniert werden wird. Immerhin ist Harry am Freitag im Königreich eingetroffen. Damit kann er die mindestens fünftägige Quarantänepflicht einhalten, die Großbritannien für Reisende aus Amerika vorsieht.