Neue Interviewdetails : „Einige dieser Ratschläge waren wirklich schlecht“

Immer neue Interviewausschnitte werden veröffentlicht. In einem hat Prinz Harry im Gespräch mit Oprah Winfrey berichtet, dass auch Königin Elisabeth II. nicht frei in ihren Entscheidungen sei.

Auch Königin Elisabeth II. kann angeblich nicht tun und lassen, was sie will. In einem am Montag nachträglich veröffentlichten Ausschnitt aus dem Interview mit Oprah Winfrey berichtet Prinz Harry, wie seine Großmutter ihn und Ehefrau Meghan Anfang Januar 2020 plötzlich auslud, nachdem sie das Paar zuvor zu Tee und Abendessen auf ihren Landsitz Sandringham gebeten hatte. Das Herzogspaar von Sussex war damals gerade für einen Besuch aus Kanada gelandet, hatte aber kurz zuvor angekündigt, sich von den Pflichten als „senior royals“ zurückzuziehen.

„Unmittelbar nach der Landung bekam ich eine Nachricht von meiner Privatsekretärin Fiona, die aus einer Nachricht des Privatsekretärs der Königin zusammengesetzt worden war. Darin hieß es ,Lassen Sie den Herzog und die Herzogin von Sussex bitte wissen, dass er nicht nach Norfolk kommen kann. Die Königin ist beschäftigt, sie ist die ganze Woche beschäftigt‘“, erinnert sich Prinz Harry. Auf Winfreys Frage, ob die Königin nicht frei sei, selbst zu entscheiden, sagt der Sechsunddreißigjährige: „Nein. Wenn man Chef der Firma ist, hat man Leute um sich herum, die Ratschläge geben. Was mich wirklich traurig macht, ist, dass einige dieser Ratschläge wirklich schlecht waren.“

Das Interview der Moderatorin mit dem Herzogspaar von Sussex in ihrer Wahlheimat Kalifornien hatte am Sonntagabend mehr als 17 Millionen Amerikaner vor den Bildschirm gezogen. In Großbritannien, wo das fast zwei Stunden lange Gespräch am Montag gezeigt wurde, verfolgten etwa elf Millionen Zuschauer die Anschuldigungen gegen das Königshaus zu Mobbing, Rassismus und seelischem Druck.