Vancouver Island, Beverly Hills, Montecito und in Zukunft angeblich Malibu: Das Herzogspaar von Sussex, in seiner Wahlheimat Kalifornien schlicht Meghan und Harry, scheint sich nach dem Abschied von britischem Königshaus und London nicht für einen Wohnort entscheiden zu können. Seit einigen Wochen soll es sich im Küstenort Malibu, etwa 60 Kilometer westlich von Los Angeles, nach einem neuen Zuhause umsehen. Das Angebot in der Nobelenklave ist üppig – zumindest für wohlhabende Interessenten. Für fünf Millionen Dollar bekäme das Paar ein leicht in die Jahre gekommenes Holzhaus in den Hügeln oberhalb des Pazifiks. Für eine moderne Stahl-Glas-Konstruktion am Strand mit mindestens zehn Schlafzimmern Platz für Sohn Archie, Tochter Lilibet sowie die Hunde Guy, Pula und Mamma Mia müssten der Sohn von König Charles III. und die frühere Seriendarstellerin etwa 75 Millionen Dollar zahlen.

Dass es für eine Villa an einer der Privatstraßen am Pacific Coast Highway in der Nachbarschaft von Prominenten wie Leonardo DiCaprio, Halle Berry und ­Kanye West noch reicht, wird aber immer unwahrscheinlicher. Die amerikanische Glückssträhne der beiden, unken Beobachter wie der Autor Ross King, droht ­auszulaufen. Seit vor sechs Wochen der 20-Millionen-Deal der geschäftstüchtigen Herzogin mit dem Streamingdienst ­Spotify platzte, soll es mit den Finanzen bergab gehen. „Wenn die Zusammenarbeit für beide Seiten funktioniert hätte, wäre sie nicht beendet worden. Offensichtlich gab es Unstimmigkeiten, vielleicht auch Enttäuschung“, fasste King das plötzliche Aus in der Dokumentation „Meghan: ­Famous But Friendless?“ zusammen.