Weihnachtskarte der Familie : Harry und Meghan teilen erstmals Foto von Lilibet

Wollen selbst entscheiden, was sie wann preisgeben: Harry und Meghan (Archivbild) Bild: dpa

Der britische Prinz Harry und seine Frau Herzogin Meghan haben erstmals ein Foto ihrer Tochter Lilibet mit der Öffentlichkeit geteilt. Auf einer digitalen Weihnachtskarte ist die im Juni geborene „Lili“ gemeinsam mit ihren Eltern und dem zwei Jahre alten Bruder Archie zu sehen. Die Familie sitzt auf einer Treppe im Freien in ihrem Zuhause im kalifornische Santa Barbara.

Meghan hält das Baby in die Luft, das vor Vergnügen den Mund weit aufreißt. Auch Harry blickt seine Tochter vergnügt an, während Archie auf seinem Schoss herumturnt. Die Kamera scheint der Junge kaum zu bemerken. Bei den Outfits ist die Familie zurückhaltend: Meghan, Harry und Archie tragen Jeans.

„Happy Holiday“ steht über der Karte, die auf der Webseite der Katastrophenhilfe „Team Rubicon“ veröffentlicht wurde. Unter dem Bild heißt es: „Dieses Jahr, 2021, haben wir unsere Tochter Lilibet auf der Welt willkommen geheißen. Archie machte uns zu „Mama“ und „Papa“ und Lili machte uns zu einer Familie.“ Darauf folgt eine Liste verschiedener wohltätiger Organisationen. Das Paar habe diese bereits unterstützt, heißt es dazu in weiter dem Text, der sich wie ein dezenter Aufruf zum Spenden liest.

Als Fotograf hat das Paar abermals Alexi Lubomirski engagiert. Er fotografierte Harry und Meghan unter anderem nach ihrer Verlobung sowie am Tag ihrer Hochzeit. „Zu sehen, wie sich ihre Liebe in ihren zwei schönen Kindern manifestiert hat, war eine große Ehre“, schrieb er auf Instagram. Es sei ein Privileg, die Familie fotografieren zu dürfen.

Harry und Meghan hatten sich Anfang vergangenen Jahres von der Königsfamilie losgesagt und ihren Lebensmittelpunkt in die USA verlegt. Aufsehen erregende Interviews, in denen die beiden den Royals schwere Vorwürfe machten, vertieften den Graben weiter. Selbst über Lilibets Namen gab es Unmut: Es ist der Spitzname für Harrys Oma, Königin Elisabeth II., aus deren Kindheit. Ob die Monarchin mit der Namenswahl für ihr Urenkelkind einverstanden war, ist umstritten. Es ist bereits das zweite Weihnachten, dass Harry nun nicht mit den Royals in Großbritannien verbringt.