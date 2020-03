Harry und Meghan : Der eisige Epilog

Bürgerliche unter uns könnten sich das Szenario so vorstellen: Er ist Mitglied eines Familienbetriebs, sein großer Bruder erbt den Hof, dann gibt es Streit, seine Frau wird nicht akzeptiert, er zieht sich aus der Firma zurück. Nach einiger Zeit sieht man sich auf einer Familienfeier wieder. Wie werden die anderen reagieren? Fällt man sich in die Arme? Verzeiht man einander? Macht man gute Miene zum bösen Spiel? Oder verschwindet man einfach nach der Hauptspeise? So oder so ähnlich müssen Meghan und Harry sich gefühlt haben, als sie am Dienstag zur Westminster Abbey kamen. Das erste Zusammentreffen nach langer Zeit mit der Familie. Mit einem Unterschied: Verdünnisieren ging nicht. Denn die ganze Nation schaute zu.

Anke Schipp Redakteurin im Ressort „Leben“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.

Das, was sich dann am Commonwealth Day tatsächlich in London abspielte, hätte wohl keiner für möglich gehalten. Der Enkel der Königin und seine Frau mussten allein in die Kirche und nicht im Gefolge der Queen kommen. Dann saßen sie auf ihren Stühlchen und lächelten hoffnungsvoll, als der große Bruder William mit seiner Frau Kate zum Platz kamen. Die beiden begrüßten Onkel Edward und setzen sich, ohne Harry und Meghan die Hand zu geben. Meghan hauchte ein „Hello“ in Williams Richtung, er nickte kurz, Kate starrte geradeaus. Keine einzige versöhnliche Geste an die Ausgestoßenen. Danach bemühte sich nur noch Meghan tapfer zu lächeln. Harry ertrug mit versteinerter Miene den Rest des Gottesdienstes.