Harry und Meghan : Kanada stellt den Polizeischutz ein

Warnung vor Wind und Schnee : Sturmböen behindern Bahnverkehr

In wenigen Tagen endet der meteorologische Winter. Bis dahin soll es bis ins Flachland Schnee und Glatteis geben. In Teilen Bayerns und Baden-Württembergs behinderten Sturm- und Orkanböen am Donnerstagabend den Bahnverkehr. In Hessen rutschte der Berufsverkehr über glatte Straßen.