Harry and Meghan : Vielleicht wie die Obamas?

Wenn es jemand weiß oder zumindest zu wissen glaubt, dann ist es Jeetendr Sehdev. Der Marketingguru für Prominente prophezeit Los Angeles’ Neuzugängen Prinz Harry und seiner Frau Meghan, Herzog und Herzogin von Sussex, eine steile Karriere: Wohltätigkeitsveranstaltungen, Bücher und Vorträge, vielleicht auch Einblicke in die königliche Vergangenheit. „Als bester Vergleich fallen mir die Obamas ein. Sie haben ein Unterhaltungsunternehmen geschaffen und produzieren Dokumentarfilme. Das ist eine Richtung, die auch Meghan und Harry einschlagen könnten“, sagt Sehdev und räumt mit dem Märchen eines ruhigen Daseins in Kalifornien auf. „Ich glaube nicht, dass sie wegen eines friedlichen Lebens nach Los Angeles gezogen sind. Sie sind gekommen, um einen bestimmten Lebensstil zu verfolgen“, sagt der Promi-Berater mit Abschlüssen an den Universitäten in Oxford und Harvard im „Guardian“.

Wegen der Corona-Krise bleiben die roten Teppiche aber vorerst im Lager. Seit das Herzogspaar mit Sohn Archie vor vier Wochen unbemerkt per Privatflieger von Vancouver Island in den Golden State übersiedelte, haben die Paparazzi es eher selten vor die Kamera bekommen. Vor einigen Tagen fuhren der Enkel der britischen Königin Elisabeth II. und die einstige Seriendarstellerin mit einem Tross schwarzer Geländewagen durch West Hollywood, um während der Corona-Pandemie für die Hilfsorganisation Project Angel Food Mittagessen an HIV-Infizierte zu verteilen. Nach Präsident Donald Trumps Weigerung, für den Personenschutz der ehemaligen Royals aufzukommen, mussten sie ihre Begleiter aus eigener Tasche zahlen.

Amerikanische Medien berichten, dass sich Meghan und Harry von der Ankunft in Los Angeles mehr erhofft hatten. Selbst Archies erster Geburtstag, eigentlich als Einstand gedacht, fällt wegen Corona nun kleiner aus als geplant. Anstelle von Oprah Winfrey, Serena Williams, Ellen DeGeneres, Elton John sowie Amal und George Clooney sitzen am 6. Mai wohl nur Vater, Mutter und der kleine Sussex am Geburtstagstisch. Harrys Stimmung bleibt derweil im Keller. Wie die Forscherin Jane Goodall, eine Vertraute des Prinzen, sagte, empfinde er das Leben in Los Angeles als „Herausforderung“.

Meghan erwartet dagegen ein Heimspiel. Die gebürtige Kalifornierin, die Prinz Harry im Sommer 2016 bei Freunden in London kennengelernt hatte und knapp zwei Jahre später mit ihm auf Schloss Windsor vor den Traualtar getreten war, verpflichtete schon die Kommunikationsagentur Sunshine Sachs. Da die frühere Schauspielerin und ihr Ehemann nach dem Rückzug aus dem britischen Königshaus nicht mehr durch die Presseabteilung des Buckingham-Palasts vertreten werden, nimmt sich das amerikanische PR-Schwergewicht nun ihrer Außendarstellung an. Mit anspruchsvollen Fällen kennt sich Ken Sunshine aus. Zu den Klienten des umtriebigen Öffentlichkeitsarbeiters zählen Leonardo DiCaprio, Jennifer Lopez und der wegen Vergewaltigung verurteilte ehemalige Filmproduzent Harvey Weinstein.

Rückkehr auf die Leinwand

Wie man sich in Hollywood erzählt, bereitet Nick Collins, Talentmanager bei der Agentur Gersh, für die Zeit nach Covid-19 parallel Meghans Comeback als Schauspielerin vor. Nach einer Rolle als Rechtsanwaltsgehilfin in der Serie „Suits“, die sie vor ihrer Hochzeit aufgab, zieht es die Achtunddreißigjährige angeblich auf die Kinoleinwand. Zur Einstimmung überredete Harry den Disney-Chef Bob Iger, seine Frau die Tierdokumentation „Elephant“ vorlesen zu lassen. Die Kritiken reichten von „bemüht“ bis „schnulzig“.