Paar soll Preis erhalten : Warum erhalten Harry und Meghan einen „Menschenrechtspreis“?

Der Preis soll am Nikolausabend im Rahmen einer Gala in New York an das Ehepaar übergeben ­werden. Bild: AFP

Inmitten der Diskussion über die beklagenswerte Lage der ­Menschenrechte in Qatar erleben die Briten, dass ihr eigenes Königshaus in den­selben Kategorien vermessen wird. Die amerikanische „Robert F. Kennedy ­Stiftung für Menschenrechte“ will ihren diesjährigen Preis an zwei Helden ver­leihen, die sich „heroisch“ gegen die Menschenrechtsverletzungen in der Royal Family gestellt haben sollen: Prinz Harry und seine Ehefrau Meghan, die mit Stolz den königlichen Titel „Herzog und Herzogin von Sussex“ tragen. Die Briten schlagen die Hände über dem Kopf zusammen, die meisten amüsiert, manche prustend, einige auch empört.

Jochen Buchsteiner Politischer Korrespondent in London. Folgen Ich folge



Die amerikanische Stiftung wirbt damit, dass sie mit dem „Ripple of Hope Award“ (Preis der Hoffnungswelle) internationale Führungspersönlichkeiten auszeichne, die sich „mit unerschütterlichem Engagement für sozialen Wandel einsetzen sowie für den Schutz und die Förderung von Gleichberechtigung, Gerechtigkeit und Menschenrechten“. Zu ihren Zielen zählt die Stiftung insbesondere, die Mächtigen heraus­zufordern („Speak Truth to Power“). Letzteres lässt sich zumindest von Wolodymyr Selenskyj sagen, der gerade als Präsident der Ukraine die mächtige russische Armee bekämpft und den Preis in diesem Jahr ebenfalls erhält. Für welche Leistung aber, fragen sich viele, werden die Sus­sexes prämiert?

Ein „heroischer Schritt“

Kerry Kennedy, die Präsidentin der Stiftung, begründete die Entscheidung mit dem Vorgehen des Paares gegenüber der eigenen Familie. „Sie gingen zur ältesten Institution in der britischen Geschichte und sagten ihnen, dass das, was sie tun, falsch ist, dass sie keinen strukturellen Rassismus in der Institution haben und ihr Missverständnis über geistige Gesundheit nicht beibehalten können.“ Kennedy, die im Jahr 1959 geborene Tochter des 1968 ermordeten Präsidentschaftskandidaten Robert Kennedy und Nichte des amerikanischen Präsidenten John F. Kennedy, stellte das Celebrity-Ehepaar in einem – nun viel zitierten – Interview als furchtlose Kämpfer dar: „Sie wussten, dass es Konsequenzen geben würde, dass sie ihre Familie verlieren, ihre Position innerhalb der Struktur.“ Sie hätten es „dennoch getan, weil sie nicht damit leben können, diese Autorität nicht infrage zu stellen“. Dies sei ein „heroischer Schritt“ gewesen.

Die Verwunderung ist groß. Dass die Sussexes eine Bilanz des sozialen Engagements vorweisen könnten, sei eine „mit Einbildung gewürzte Phantasie“, sagte die Biographin der Royals, Angela Levin. Die Sussexes würden mittler­weile „alles tun, um ins Rampenlicht zu kommen“. Andere, wie die „Times“-Kolumnistin Libby Purves, weisen darauf hin, dass sich Harrys und Meghans Einsatz gegen Rassismus auf „unbewiesene, grenz­wertige und feige Beschuldigungen“ ­beschränkt habe, die im Rahmen einer Promi-Fragestunde im amerikanischen Fernsehen erhoben wurden.

Dass das Paar für den mutigen Einsatz dann in der Heimat „ausgegrenzt“ worden sein solle – so Stiftungspräsidentin Kennedy –, lasse sich schwer nachvoll­ziehen: Immerhin stehe den Sussexes ein royales Cottage in Windsor zur Ver­fügung, und sie seien in die Feiern zum Platin-Jubiläum sowie zum Begräbnis der Königin eingebunden worden. Zudem habe der neue König erst kürzlich mit Wärme über seinen freiwillig ausgescherten kalifornischen Familienzweig ge­sprochen.

Mehr zum Thema 1/

Selbst innerhalb des Kennedy-Clans reibt man sich die Augen. Robert Kennedy jr., der Bruder der Stiftungspräsidentin, zeigte sich „befremdet“ über die Würdigung und auch „ratlos“, während der Kennedy-Biograph David Nasaw von einer „absurden“ Entscheidung sprach. Er schwanke „zwischen erhabener Lächerlichkeit und reiner Groteske“. Der Preis soll am Nikolausabend im Rahmen einer Gala in New York übergeben ­werden.