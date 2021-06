Britische Presse begeistert : „Harry’s little Lilibet“

Ein Name als Versöhnungsangebot: Die britische Presse hat die Namenswahl von Prinz Harrys und Herzogin Meghans neugeborener Tochter gewürdigt. Das Paar möchte derweil in Elternzeit gehen.

Nach der Geburt von Prinz Harrys und Herzogin Meghans Tochter Lilibet „Lili“ Diana hat die britische Presse begeistert auf die Namenswahl reagiert. So schrieb die britische Sun in ihrer Montagsausgabe von einer „großen Geste“, die Daily Mail titelte „Harry’s little Lilibet“ und würdigt die Namenswahl, die vom „süßen Familien-Spitznamen“ von Königin Elisabeth II. inspiriert ist, und gleichzeitig Urgroßmutter und Großmutter der Neugeborenen Tribut zollt.

Auch der Daily Telegraph zeigte sich erfreut über die Namenswahl und spekulierte gleich über Lilis künftiges „La La-tastisches“ Leben in Kalifornien. Der Guardian titelte schlicht „Hallo Lilibet“, der Mirror bezeichnete den Namen als „olive branch“, also als Friedensangebot von Seiten Harrys und Meghans an den Rest der Familie nach den in den vergangenen Monaten erhobenen Vorwürfen des Paares. Auch die Times warf die Frage auf, ob der Name des Kindes nun den Bruch heilen würde und begrüßte die Neugeborene mit Bezug auf ihren Geburtsort mit der Titelzeile: „Willkommen, Lilibet von Kalifornien!“.

Royale Familie „hocherfreut“

Nachdem am Sonntag auf dem offiziellen Instagram-Account der königlichen Familie bereits gemeinsam im Namen der Queen sowie von Kate, William, Camilla und Charles gratuliert wurde, äußerten sich diese später nochmals mit kurzen Botschaften auf ihren eigenen Social-Media-Accounts. So seien Kate und William „hocherfreut“ über die Geburt von Baby Lili und teilten ein Foto, das die schwangere Meghan, Harry und Archie in Kalifornien zeigt. Charles und Camilla posteten ebenfalls ein älteres Foto der drei und schrieben dazu: „Wir wünschen euch alles Gute in dieser Zeit.“

Britischen Medien zufolge war die Queen vorab von Prinz Harry darüber informiert worden, dass ihre Urenkelin ihr zu Ehren den Namen Lilibet tragen wird. Das Paar habe zunächst nicht vor, Fotos ihrer Tochter zu veröffentlichen.

Spenden statt Geschenke

Prinz Harry und seine Frau Meghan wollen nach eigenen Angaben nun die Zeit mit ihrer Familie genießen. Beide gingen mit der Geburt ihres zweiten Kindes in Elternzeit, wie am Sonntag (Ortszeit) aus einer Erklärung ihrer Archewell-Stiftung hervorging. Statt Geschenken bat das Paar um Spenden für vier Wohltätigkeitsorganisationen, die sich für Frauen und Kinder einsetzen.

Harry und Meghan hatten die Geburt ihres zweiten Kindes am Sonntag bekanntgegeben. Lilibet „Lili“ Diana wurde demnach am Freitag in einem Krankenhaus im kalifornischen Santa Barbara geboren. Sie erhielt den Kosenamen ihrer Urgroßmutter, Königin Elizabeth II., sowie den Namen ihrer verstorbenen Großmutter, Prinzessin Diana. Der Spitzname Lilibet geht auf den Großvater der Queen, König George V. zurück, der sie neckend „Lilibet“ nannte, als sie ihren eigenen Namen Elisabeth noch nicht richtig aussprechen konnte. Dieser setzte sich anschließend innerhalb der Familie durch, auch Prinz Philip nannte seine Frau im Privaten Lilibet. Auch Harrys Bruder Prinz William und seine Frau Kate hatten beide Frauen bereits bei der Namenswahl für ihre Tochter, die inzwischen sechs Jahre alte Charlotte Elizabeth Diana, gewürdigt.

Der 36 Jahre alte Queen-Enkel Harry und die 39 Jahre alte ehemalige US-Schauspielerin Meghan hatten im Mai 2018 geheiratet. Ein Jahr später kam ihr Sohn Archie zur Welt. Seit ihrem Rückzug aus der ersten Reihe des britischen Monarchie im vergangenen Jahr lebt die Familie in Meghans Heimat Kalifornien.

Im März sorgten Harry und Meghan mit einem Interview mit Oprah Winfrey international für Schlagzeilen, in dem sie unter anderem Rassismusvorwürfe gegen das Königshaus erhoben. Seit ihrem Rückzug aus dem Königshaus versucht das Paar auch finanziell auf eigenen Füßen zu stehen.