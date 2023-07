Die Videos des Zwischenfalls zeigen Harry Styles zwischen Schmerz und Resignation. Bei einem Auftritt des britischen Sängers in Wien hatte ein Fan am Samstag einen Gegenstand in Richtung Bühne geworfen und ihn am Auge getroffen.

Styles, in grüner Paillettenhose und eigentlich in Feierlaune, zuckte zusammen, beugte sich nach vorn und hielt sich die Hand vor das Gesicht. Die spaßigen Kommentare, die der Neunundzwanzigjährige nach ähnlichen Erlebnissen schon in sozialen Medien postete, blieben dieses Mal aus.

Anstelle von Styles meldeten sich aber Dutzende Fans. „Ich kann einfach nicht nachvollziehen, warum man Gegenstände auf die Bühne wirft. Und schon gar nicht, warum man dabei auch noch auf das Gesicht zielt“, twitterte ein Anhänger.

Solidarität und Unverständnis der Fans

Ein weiterer Fan warnte vor den ­Folgen der „Dinge-Werfen-Kultur“: „Der Trend macht das Konzerterlebnis für ­viele kaputt“, schrieb er. „Live-Auftritte werden teurer und exklusiver, weil mehr Sicherheitspersonal nötig wird.“

Harry Styles ist tatsächlich nicht der Erste, den es trifft. In der vergangenen Woche ging bei einem Auftritt in Chicago ein Mobiltelefon neben dem Rapper Drake zu Boden. Vor zwei Wochen wurde die Countrysängerin Kelsea Ballerini durch ein Armband verletzt, das aus dem Publikum in Richtung Bühne geschleudert worden war.

Und Pink wunderte sich über einen Beutel mit Asche – ein Fan, dessen Mutter angeblich ebenfalls Fan war, hatte ihn auf die Bühne geworfen. Noch heftiger traf es Ava Max. Bei einem Auftritt in Los Angeles lief vor zwei Wochen ein Konzert­besucher auf die Bühne und ohrfeigte die Sängerin.

Zahlreiche Stars betroffen

Auch Bebe Rexha, bekannt für Titel wie „I’m A Mess“ und „Baby, I’m Jealous“, wurde verletzt. Während ihres Auftritts auf der New Yorker Freilichtbühne Rooftop at Pier 17 traf ein Mobiltelefon die Dreiunddreißigjährige vor drei Wochen so heftig im Gesicht, dass die Wunde ­genäht werden musste.

Der Werfer, ein 27 Jahre alter Fan aus New Jersey, überraschte nach der Verhaftung mit der Erklärung, einem Tiktok-Trend gefolgt zu sein: „Man wirft sein Handy auf die Bühne, der Prominente nimmt es, macht ein Selfie und wirft es zurück.“

Grammy-Preisträger Harry Styles kennt sich mit Versuchen der Fans, dem Idol näherzukommen, wohl besser aus als jeder andere. Schon als Sänger der Boyband One Direction flogen ihm auf der Bühne neben Klassikern wie Plüschtieren und Slips auch Tampons zu.

Nicht nur weiche Gegenstände

In Anspielung auf seinen Titel „Kiwi“ bewarfen ihn die Fans zudem wiederholt mit der gleichnamigen Frucht. Auch Federboas und Hüte, die zu den Lieblingsoutfits des Mädchenschwarms zählen, gehen immer wieder auf der Bühne nieder.

Wie die Regen­bogenfahnen der Fans baut Styles sie meist in seine Auftritte ein. Bei einem Stopp der Auftrittserie „Love on Tour“ in Los Angeles hielten die Fans im vergangenen Herbst aber doch kurz die Luft an. Damals wurde Styles von einer Kau­pastille am Auge getroffen und zuckte vor Schmerz zusammen. „Dann bis morgen. Mit Augenklappe“, meinte er später dazu.

Nach dem jüngsten Wurf in Wien scheint Styles der Spaß an einem Austausch mit den Fans aber vergangen zu sein. Die Fragen nach seinem Gesundheitszustand ließ der Sänger bislang unbeantwortet.