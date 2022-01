Rupert Grint im Gespräch : „Ich bin nicht gut gealtert“

Rupert Grint 2019 in New York Bild: Getty

Daniel Radcliffe hat es in dieser Hinsicht leichter. Im wahren Leben trägt er keine Brille mit runden Gläsern, und mit dem etwas strubbeligen Vollbart, den er sich hat stehen lassen, erinnert er kaum mehr an den jungen Zauberer Harry Potter, den er in acht Filmen gespielt hat. Ab und an unrasiert zeigt sich auch Rupert Grint, nicht nur seiner roten Haare wegen jedoch dürften sich nach wie vor viele Leute, die Radcliffes Schauspielkollegen sehen, sogleich denken: Mensch, das ist doch Ron!

Jörg Thomann Redakteur im Ressort „Leben“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge



Ron Weasley ist Potters bisweilen leicht verpeilter bester Kumpel, der manchmal darunter leidet, stets die zweite Geige zu spielen, der aber – und für kaum jemanden dürfte das noch einen Spoiler darstellen – am Ende das Herz der klugen und schönen Hermine, dargestellt von Emma Watson, für sich gewinnt.