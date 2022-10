Herzinfarkt beim Konzert : Haitianischer Sänger stirbt auf Bühne in Paris

Die Herzmassage konnte ihn nicht wiederbeleben: Am Samstagabend ist während eines Konzerts der haitianische Sänger Mikaben gestorben. Der 41 Jahre alte Musiker, mit bürgerlichem Namen Michael Benjamin, starb nach seinem Auftritt mit der haitianischen Band Carimi. Vermutet wird ein Herzinfarkt. Die Todesursache werde untersucht.

Wie Videos in sozialen Medien zeigen, brach der Sänger auf seinem Weg von der Bühne zusammen. Die rund 10.000 Besucher in der Accor Arena in Paris wurden gebeten, das Konzert zu verlassen. „Wir brauchen Ihr Gebet“, sagte ein Mitglied der Band kurz nach dem Zusammenbruch. Am Sonntag bestätigte der Konzertveranstalter den Tod des Musikers.

Seine schwangere Frau Vanessa erklärte, sie habe ihre „andere Hälfte verloren“ und sei „sprachlos“. Der haitianische Ministerpräsident kondolierte. Auf Twitter schrieb Ariel Henry, er sei „erschüttert, von der Nachricht des urplötzlichen Todes des jungen und sehr talentierten Künstlers“ zu erfahren. Der in Haiti geborene Rapper Wyclef Jean bezeichnete Mikaben in einem Interview mit der Zeitung „The Miami Herald“ als „einen der einflussreichsten und inspirierendsten jungen Künstler unserer Generation“.

Mikaben war von Carimi, die 2001 im Exil in New York gegründet wurde, eingeladen worden, seinen Titel „Ou Pati“ auf der Bühne aufzuführen. Sechs Jahre nach ihrer Auflösung trat die haitianische Gruppe am Samstagabend für ein einziges Konzert in Paris auf. In Deutschland ist der Musiker weniger bekannt; in Frankreich dagegen als frühere Kolonialmacht des Karibikstaats gibt es eine größere haitianische Community.

Mikaben wurde 1981 in Port-au-Prince als Sohn des Sängers Lionel Benjamin geboren und war Sänger, Komponist und Produzent. Er hatte mehrere erfolgreiche Songs mit der Gruppe Carimi aufgeführt, darunter „Baby I Missed You“ und „Fanm sa Move“.