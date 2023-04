Zum Auftakt der Partysaison auf Mallorca waren die Lokale am Ballermann Medienberichten zufolge so gut besucht wie schon lange nicht mehr.

Am Freitag seien die Kultlokale stark überfüllt gewesen, unter anderem der „Bierkönig“, wie die „Mallorca Zeitung“ am Samstag berichtete.

An vier Tagen sollen in dem Lokal Dutzende beliebte Schlager-Künstler auftreten. In einigen Tagen zieht auch der „Megapark“, die größte Discothek am Ballermann, nach, um den Saisonstart zu feiern.

Vor einem Jahr sei das Feiern teilweise zu exzessiv geworden. „Es war schlimmer als je zuvor“, erinnert sich Beatrice Ciccardini, Wirtin der Kneipe „Zur Krone“, an den Auftakt im vergangenen Jahr. Betrunkene hätten sich auf den Straßen übergeben, sich unmanierlich benommen und gegenseitig verprügelt. „Es ist das pure Ballermann-Publikum“, sagt sie.

Zu Randalen im selben Ausmaß soll es bisher noch nicht gekommen sein.

Die Diskotheken bemühen sich zunehmend, die Partys besser zu regulieren. Sauftourismus ist auf Mallorca schon lange nicht mehr erwünscht.

Mehr zum Thema 1/

Im vergangenen Jahr haben die Nachtclubs einen Verhaltenskodex aufgestellt, wonach Betrunkene nicht mehr eingelassen werden und ein Mindestmaß an Bekleidung vorgeschrieben ist: Hemd, Hose, feste Schuhe. „Man merkt, dass besser aufgepasst wird“, sagt Ciccardini.

Zumal der „Megapark“ neue Weg beschreitet: Lieder über Sex, Alkohol und Drogen sollen keine Bühne mehr bekommen. Es wurde groß in eine Lasershow investiert, die an glamouröse Partys auf der Nachbarinsel Ibiza erinnern soll. Dazu soll es auch eine Reihe neuer Künstler geben, die andere Musik spielen.