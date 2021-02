Marsmission : Große Freude im bosnischen Dorf Jezero

Die erste bosnische Marsmission ist erfolgreich angelaufen. Diesen Eindruck konnte zumindest gewinnen, wer am Freitag die bosnische Berichterstattung über die Landung des Nasa-Wundergefährts Perseverance im Marskrater Jezero verfolgte. Schon am Donnerstag, dem Tag der Landung, war das Interesse der Bosnier groß, auch und gerade in den sozialen Medien. Nutzer, die zuvor nie durch ein besonderes (oder überhaupt irgendein) Interesse an Raumfahrtfragen aufgefallen waren, schienen wie elektrisiert. Der Landevorgang wurde ausgiebig kommentiert.

Es dominierte sattes Grün

Michael Martens Korrespondent für südosteuropäische Länder mit Sitz in Wien. F.A.Z.



Und so waren es auch bosnische Quellen, über die in der Nacht zum Freitag erste Bilder aus Jezero verbreitet wurden. Sie waren von erstaunlicher Klarheit und Farbenvielfalt. Auf vielen Fotos dominierte ein sattes Grün. Wer hätte das gedacht?

Der Grund für das ausgeprägte bosnische Interesse an der Marslandung hat mit dem engeren Forschungsgebiet der Perseverance zu tun. Der Marskrater Jezero ist nämlich nach einem Ort in Bosnien-Hercegovina benannt. Genauer: Nach dem etwa 1100 Einwohner zählenden Dorf Jezero, das zur bosnischen Serbenrepublik gehört. Der Name für den Krater wurde im Jahr 2007 von der Internationalen Astronomischen Union mit Sitz in Paris aus mehr als 80 Vorschlägen ausgewählt. Und zwar, so berichten es zumindest bosnische Medien, aufgrund gewisser topographischer Ähnlichkeiten zwischen dem irdischen und dem marsianischen Jezero.

Ružičić glaubte zunächst an einen Scherz

„Jezero“ heißt auf Bosnisch (sowie in mehreren weiteren slawischen Sprachen) einfach nur „See“. Die Wissenschaft vermutet, dass auch der bis 2007 namenlose Krater auf dem Mars einst ein solcher gewesen sein könnte. Deshalb war man in Jezero (Erde) auch zunächst skeptisch, als Nachrichten von der Benennung die Runde machten. War wirklich der Ort Jezero Namensgeber oder das Naturphänomen See allgemein? Ortsvorsteherin Snežana Ružičić gibt freimütig zu, dass sie zunächst an einen Scherz geglaubt habe, als sie erstmals hörte, nach ihrem Dorf sei ein Krater auf dem Mars benannt. Der übliche Quatsch halt, der im Internet verbreitet wird. Dann habe sich im September 2019 jedoch der amerikanische Botschafter in Sarajevo gemeldet und ihr ein Schreiben der Nasa übergeben, in welchem die Namensvergabe bestätigt worden sei: Nicht irgendein See in der slawischen Welt, sondern der Ort Jezero in Bosnien sei Vorbild für den Jezero-Krater auf dem Mars.

Plötzlich hatte das bosnische Jezero damit also eine Art Schwestergemeinde. Mit miserabler Verkehrsanbindung zwar, aber das ist man in Jezero (Erde) gewöhnt. Der Bahnhof des Orts wurde schon vor langer Zeit stillgelegt, nur das aus habsburgischen Zeiten stammende doppelstöckige Bahnhofsgebäude existiert noch. So wurde die Marslandung in Jezero besonders aufmerksam verfolgt. Die Behörden hatten in der örtlichen Grundschule sogar eine Videoleinwand aufgestellt.

Mehr zum Thema 1/

In Jezero hofft man nun, der unverhoffte Ruhm werde der Entwicklung des Orts gut tun. Bisher bilden zwei holzverarbeitende Betriebe und eine Forellenzucht das wirtschaftliche Rückgrat. Ortsvorsteherin Ružičić hat Ideen, wie sich das Tätigkeitsfeld erweitern ließe. Wie wäre es etwa mit einem Museum zur Geschichte der Marsmissionen, samt einem Nachbau der Perseverance? Das möge ein ambitioniertes Ziel sein, aber sie liebe es, „visionär zu denken“, so Ružičić.

Natürlich gibt es auch Spötter, die nun den Beginn einer eigenständigen bosnischen Weltraumforschung ausrufen. Ideen gäbe es genug: So könnte die bosnisch-serbische Raumsonde „Banja Luka I“ den roten Planeten zunächst unauffällig umkreisen, bevor in einer zweiten Phase der aus alten Beständen der jugoslawischen Volksarmee hergestellte Marsroboter Endanger zum Einsatz käme, dessen wichtigste Aufgabe es wäre, keinen Ärger zu machen. An Ideen hat es noch nie gemangelt in Bosnien.