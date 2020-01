Buschfeuer in Australien : „Wenn Sie fliehen können, müssen Sie fliehen“

Bei Temperaturen von bis zu 45 Grad wüten die Buschbrände in Australien weiter. Tausende Anwohner sind auf der Flucht. Am Freitag ist die größte Evakuierung in Friedenszeiten der australischen Geschichte angelaufen.

Der Pilot warnt die Passagiere vorsorglich beim Anflug auf Melbourne: „Wenn Sie Rauch in der Kabine riechen, dann liegt das an den Buschfeuern!“, sagt er kurz vor der Landung über die Sprechanlage. Tatsächlich ist Australiens zweitgrößte Metropole am Freitag in weiten Teilen in dichten Rauch gehüllt. Anwohner berichten, dass sie so eine Luftverschmutzung bisher noch nicht erlebt hätten.

Die Umweltbehörde warnt vor schlechten bis sehr schlechten Luftwerten, die gefährlich für anfällige Personengruppen wie Kinder, Alte und Kranke sein können. Der Rauch ist mittlerweile sogar so stark, dass das mehr als 1300 Kilometer entfernte Nachbarland Neuseeland betroffen ist. Premierministerin Jacinda Ardern veröffentlichte am Freitag ein Foto, das Bäume in bräunlichem Dunst zeigte.

Auch einige neuseeländische Gletscher sind inzwischen von Asche aus Australien bedeckt. Das lässt sie nach Angaben des Klimafachmanns Andrew Mackintosh von der Monash-Universität in Melbourne schneller schmelzen, weil ihre Oberfläche dunkler ist. „Steigt die Häufigkeit der Feuer, nimmt der Ascheflug zu, gibt es ein Risiko, dass sie das Verschwinden der Gletscher in Neuseeland beschleunigen.“

17 Menschen sind bereits gestorben

Der Qualm über Melbourne verstärkt das apokalyptische Empfinden, das sich im Bundesstaat Victoria und anderen Gegenden im Südosten des Kontinents breitgemacht hat. Die Behörden hatten eindringlich dazu aufgefordert, die Brandgebiete noch vor dem Wochenende zu verlassen. Dann sollen die Temperaturen auf 40 bis 45 Grad ansteigen. Dazu kommen voraussichtlich starke Winde. Besonders dieser Samstag soll ein „sehr gefährlicher Tag werden“. Die Brandkatastrophe könnte damit noch schlimmer werden als am Neujahrstag, als Tausende Touristen und Anwohner an der Südostküste vor dem Feuer an die Strände flüchten mussten.

Zum ersten Mal überhaupt hat deshalb auch der Bundesstaat Victoria einen Katastrophennotstand ausgerufen. Der Ministerpräsident von Victoria, Daniel Andrews, verhängte ihn über sechs Bezirke. Zuvor hatte New South Wales abermals den Notstand ausgerufen – schon zum dritten Mal seit Oktober, als die ersten Brände ausgebrochen waren. In New South Wales wüten derzeit mehr als 130 Brände.

Allein in dem Bundesstaat sind mehr als 1365 Häuser niedergebrannt. Mittlerweile sind 17 Personen ums Leben gekommen, davon acht in dieser Woche. Ein Feuerwehrmann starb, als sich sein Wagen überschlug, ein Mann wurde in einem ausgebrannten Auto gefunden. Ein 63 Jahre alter Mann und sein 29 Jahre alter Sohn kamen bei dem Versuch ums Leben, ihr Haus und ihr Habe zu retten.

Schiff der Marine bringt Menschen in Sicherheit

Nach Angaben von Ministerpräsident Andrews ist außerdem die Zahl der Vermissten in Victoria auf 28 Personen gestiegen. „Unsere Herzen sind schwer. Aber wir müssen uns darauf konzentrieren, die Leute zu finden und alle in Sicherheit zu bringen“, schrieb er auf Twitter. Und weiter: „Wenn Sie fliehen können, müssen Sie fliehen.“ Am Freitag ist deshalb auch die größte Evakuierung in Friedenszeiten der australischen Geschichte angelaufen.