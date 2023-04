Jede Metropole hat ihre unbekannten Gänge, Kammern und Winkel, von denen mitunter selbst viele Einheimische nichts wissen. Mitten in Athen, nur wenige Schritte von der Nationalbibliothek, einer Starbucks-Filiale und dem neoklassizistischen Hauptgebäude der Universität entfernt, liegt ein solcher Ort. Die wenigsten Einheimischen waren je dort, manche haben nie davon gehört – und viele sind wohl Hunderte Male daran vorbeigelaufen, ohne ihn überhaupt zu bemerken. „Historische Gedenkstätte 1941-1944“ steht auf einem Schild über der Tür – aber worum es sich dabei handelt und was oder ob es dahinter überhaupt etwas zu sehen gibt, verrät die Tafel nicht.

Wer sich dennoch entschließt, die Türen zu öffnen, ist wenige Schritte später in einer anderen Welt. Es geht sofort treppab, und sechs Meter tiefer ist man mitten im deutsch besetzten Athen des Zweiten Weltkriegs. Es ist still, der Lärm der griechischen Hauptstadt dringt nicht durch bis hier unten. Das Erste, was auffällt, sind die deutschen Aufschriften an den Türen zwischen den einzelnen Räumen: „Gasschutztür. Mannesmann Stahlblechbau Aktiengesellschaft. Berlin C 2. Kenn-Nr. RL 3-86/64. Vertrieb gemäß §8 Luftschutzgesetz genehmigt.“