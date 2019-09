Thunberg trollt Trump : „Ein sehr glückliches junges Mädchen“

Die emotionale Rede Greta Thunbergs beim Klimagipfel der Vereinten Nationen erregte die Gemüter. Während viele Menschen die Rede als inspirierend empfanden, bezeichneten Kritiker sie als unsachlich, unreif oder gar verstörend.

Prominenter Kritiker Thunbergs ist Donald Trump, der die Rede auf eher überraschende Weise kommentierte: „Sie wirkt wie ein sehr glückliches junges Mädchen, das sich auf eine strahlende und wunderbare Zukunft freut. So schön zu sehen!“, schrieb der amerikanische Präsident in der Nacht zum Dienstag auf Twitter. Dazu verlinkte er einen Video-Ausschnitt der Rede Thunbergs, in der sie mit Tränen in den Augen die Vereinten Nationen adressiert und wiederholt fragt: „Wie können Sie es wagen?“

Der bekennende Klimawandelskeptiker Trump kam nicht zur Rede Thunbergs. Doch auch Thunberg schloss ein Treffen mit dem Präsidenten schon vor ihrer Amerika- Reise aus. Auf Trumps Tweet reagierte die Sechzehnjährige jedoch mit Humor. In ihrer Twitter-Selbstbeschreibung ist nun genau das zu lesen, was Trump zuvor über sie schrieb: „A very happy young girl looking forward to a bright and wonderful future.“ – Ein sehr glückliches junges Mädchen, das zuversichtlich in eine strahlende und wunderbare Zukunft blickt.