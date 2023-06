Die inzwischen 20 Jahre alte Aktivistin streikt an diesem Freitag das letzte Mal für das Klima. Sie hat ihren Schulabschluss gemacht. Nun will sie mit anderen Mitteln gegen die globale Erderwärmung kämpfen.

Die berühmteste Klimaaktivistin der Welt, Greta Thunberg, hat die Schule abgeschlossen. Am Freitag kündigte die 20-Jährige damit das Ende ihres jahrelangen Schulstreiks an. Auf Instagram schrieb sie: „Heute mache ich meinen Schulabschluss, was bedeutet, dass ich den Schulstreik fürs Klima nicht werde fortsetzen können.“ Trotzdem werde sie weiterhin freitags protestieren. „Wir haben keine andere Wahl“, schrieb sie. „Es gibt wahrscheinlich viele, die jetzt ihren Abschluss machen und sich fragen, was für eine Zukunft sie betreten, obwohl wir diese Krise nicht verursacht haben.“

Die Tochter einer Opernsängerin und eines Schauspielers hatte nach der neun Jahre dauernden schwedischen Grundschule zunächst ein Jahr Pause gemacht, um sich ganz dem Aktivismus widmen zu können. Im Sommer 2020 begann sie ein auf Nachhaltigkeit fokussiertes Gymnasium in Stockholm zu besuchen. Zu ihrem Abschluss postete Thunberg nun ein Bild von sich bei ihrem letzten Schulstreik in einem festlichen weißen Rüschenkleid.

Insgesamt 251 Wochen lang hatte sich Thunberg an einem regulären Schultag vor das schwedische Parlament gestellt, um für die Einhaltung des Klimaabkommens von Paris zu demonstrieren. Im Spätsommer 2018 wurde die damals 15-Jährige zusammen mit ihrem Schild mit der Aufschrift „Skolstrejk för Klimatet“ weltweit bekannt. Es war der Beginn der Fridays-for-Future-Bewegung.

„Als ich 2018 angefangen habe, zu streiken, hätte ich nie damit gerechnet, dass das zu irgendetwas führen würde“, schrieb sie nun auf Instagram. Auf einmal sei aus ihrem Protest eine globale, täglich wachsende Bewegung geworden. 2019 seien Millionen Kinder und Jugendliche in über 180 Ländern statt zur Schule zu Demonstrationen gegangen. Dann habe man in der Corona-Pandemie neue Protestformen finden müssen, sei im Laufe der Zeit aber zurück auf die Straßen gegangen.

„Vieles hat sich verändert, seit wir angefangen haben, und trotzdem müssen wir noch viel weitergehen“, schrieb Thunberg. Die Welt bewege sich noch immer in die falsche Richtung, wo es den Menschen an der Macht erlaubt werde, an den Rand gedrängte und von der Klimakrise betroffene Menschen und den Planeten im Namen von Gier, Profit und Wirtschaftswachstum zu opfern.