„Ich bin Engländer, ohne Hoffnung gehe ich nicht aus dem Haus“: Nash im April in New York. Bild: Daniel Arnold/NYT/Redux/Laif

Ein Anruf aus Bethel, einem Dorf im Bundesstaat New York. Keiner würde diesen Ort heute kennen, hätte dort nicht 1969 auf einem Acker die Mutter aller Musikfestivals stattgefunden: Woodstock. Jimi Hendrix, Janis Joplin, Flower Power – Sie erinnern sich. Er war damals auch dabei: Graham Nash, Teil der Supergroup Crosby, Stills, Nash & Young und Gründungsmitglied der Hollies, er lebt heute ganz in der Nähe. Die linke Folkrock-Ikone Nash, inzwischen 81 Jahre alt, hat ein neues Album aufgenommen, das so politisch ist, wie er immer war: gegen Trump, Populismus und Fake News. Im September kommt Nash auf Deutschland-Tournee.

Mister Nash, auf dem Cover der vorab veröffentlichten Single „A Better Life“ sieht man Sie entspannt und gut gelaunt auf einer Wiese liegen, Sie lächeln in die Sonne. In dem Lied besingen Sie ein „Leben, auf das wir stolz sein können“. In Anbetracht des Ukrainekriegs und anderer Krisen – woher nehmen Sie nur Ihren Optimismus?