Ballon-Wettfahren gestartet : Mit etwas Glück von Polen bis nach Schottland

„Schweiz 1 ist gestartet“, hieß es am Samstagabend auf dem Flugplatz der polnischen Stadt Thorn an der Weichsel. Mehrere bemannte Gasballone stiegen langsam in den dunklen Abendhimmel. Das war der Auftakt zum Gordon-Bennett-Cup: Das zum 64. Mal stattfindende Wettfahren ist nach Angaben der Veranstalter „das älteste und angesehenste Event der Luftfahrt“ auf der Welt und „die ultimative Herausforderung für Piloten“.

Seit 1906 in den Pariser Tuilerien vor 200.000 Zuschauern 16 Ballone aufstiegen, hat der Wettbewerb stets nach denselben Regeln stattgefunden: Gasballone, alle mit der gleichen Menge Wasserstoff oder Helium gefüllt und mit der gleichen Zahl von Sandsäcken als Ballast versehen, fahren an einem Ort los. Auf- und Abstieg kann die jeweils zwei Personen umfassende Besatzung durch das Ablassen von Gas oder den Abwurf von Sand selbst regeln. Nur die Fahrtrichtung bleibt dem Zufall überlassen – hängt aber auch von den meteorologischen Kenntnissen der Teilnehmer ab. Wer bis zur Landung die weiteste Strecke zurücklegt, hat gewonnen. Da 2018 ein polnisches Team siegte – es flog von Bern in der Schweiz 1145 Kilometer bis nach Masuren –, war Polen in diesem Jahr der Gastgeber.

Bloß nicht gen Osten

Der Pressemagnat James Gordon Bennett hatte einst den Wettbewerb ins Leben gerufen. In Thorn, der Heimatstadt des Astronomen Nikolaus Kopernikus, war der Cup umrahmt von (in Polen sehr beliebten) Flugschauen, Konzerten und einem unter Befolgung der Corona-Regeln organisierten Picknick. Der Start der Ballone erfolgt in mehreren Slots über drei Tage verteilt. Dieses Mal kommen die Teams unter anderen aus Polen, Deutschland, der Schweiz und Österreich. Jacek Bogdański, Sieger von 2018 und auch dieses Mal dabei, sagte vor dem Start, wahrscheinlich sei es möglich, bei bis zu 1000 Metern Fahrthöhe mit dem Wind nach Westen zu reisen, „sogar bis nach Schottland“, bei größerer Fahrthöhe jedoch nach Nordosten. Aufgrund der Corioliskraft „ändert sich die Richtung des Windes nach rechts, je höher, desto mehr“. Die Corioliskraft ist eine Trägheitskraft, die auch an der Entstehung von Hurrikanen mitwirkt.

Der Albtraum dürfte diesmal sein, nach Osten getrieben zu werden. „Wir erinnern uns alle an die Tragödie des Cups von 1995, als ein Ballon über Belarus abgeschossen wurde“, sagte Bogdański der Gazeta Wyborcza. Damals kamen mehrere Ballonfahrer ums Leben; andere wurden von belarussischen Armeehubschraubern zur Landung gezwungen. Unter anderen Belarus und Russland haben dem Cup die Einfahrterlaubnis verweigert. „Wenn der Wind uns nach Belarus treibt, werden wir rechtzeitig vor der Grenze landen müssen“, so Bogdański. Die Ballonfahrer müssten sich auch mit den Flughäfen entlang ihrer Route abstimmen. Die bisher längste Fahrt habe 92 Stunden gedauert. „Aber alles geht einmal zu Ende, auch so eine Fahrt dauert nicht ewig.“ Die Siegerehrung ist für Freitag oder Samstag vorgesehen.