Nach Tod von Königin Elisabeth : England ändert Nationalhymne zu „God save the King“

70 Jahre lang wurde im Vereinigten Königreich „God save the Queen“ gesungen. Das wird sich mit König Charles III. ändern. Die Hymne ist nicht die einzige Stelle, an der sich die Briten an den neuen Monarchen anpassen müssen.

70 Jahre: Die Feierlichkeiten am 5. Juni 2022 vor dem Buckingham-Palast in London zum Platin-Jubiläum der Königin. Bild: AP

„God save our gracious Queen! Long live our noble Queen! God save the Queen!” singen die Briten zu Ehren Königin Elisabeth II. Es gibt wohl keinen Einstieg in eine Nationalhymne, die weltweit bekannter ist. Da kann selbst das „Land of the Free and Home of the Brave” der Amerikaner nicht mithalten.

Carlota Brandis Volontärin Folgen Ich folge

„God save the Queen“ wird vor offiziellen Sport-Veranstaltungen des englischen Nationalteams sowie bei nationalen und internationalen Auftritten des Staatsoberhaupts gespielt. Am Donnerstag sang die Menschenmasse vor dem Buckingham-Palast die Hymne a capella. Sie ehrten damit Königin Elisabeth II, die an diesem Tag im Alter von 96 Jahren verstorben war.

Doch das sind nicht die einzigen Strophen, die nun vor dem Sitz der britischen Königsfamilie in London zu hören sind: Auch „God save the King“ ertönt aus der Masse. Dieser Teil der Hymne, der zuletzt 1952 gesungen wurde, als Elisabeths Vater König George VI. starb, lebt jetzt wieder auf. Denn mit dem Tod des amtierenden Monarchen geht der Titel automatisch an den designierten Thronfolger über: Noch an dem Tag, an dem Elisabeth II. starb, veröffentlichte Charles III. eine offizielle Stellungsnahme als „his majesty the king“. Mit der voranschreitenden Thronfolge und dem wechselnden Geschlecht des Monarchen ändert sich jetzt auch die Hymne. „Queen“ wird zu „King“, „her“ wird zu „him“, „she“ wird zu „he“. Die Melodie und der Rest des Textes bleiben gleich. Die Webseite der „Royal Family“ hat den Text der Nationalhymne bereits angepasst.

70 Jahre „God save the Queen“

Die Hymne wird seit 1745 zu Ehren des britischen Staatsoberhaupts gesungen – vier Monarchen lang, vor Elisabeth, auf den König. Jetzt folgt Elisabeths Sohn. Für Generationen von Briten ist das noch ziemlich ungewohnt. Die meisten haben noch nie unter einem männlichen Monarchen gelebt. Die Hymne hat sich seit 70 Jahren für sie nicht geändert.

Mehr zum Thema 1/

Auch Pfundscheine, Münzen, Briefmarken und Briefkästen müssen nun aktualisiert werden: Statt einem Porträt von Elisabeth II. wird zukünftig Charles III. zu sehen sein. Wo früher noch „ER“ – „Elizabeth Regina“ – stand, muss ab jetzt „CR“ – „Charles Rex“ – stehen. Behörden haben jedoch Entwarnung gegeben: Nur neue Geldscheine, Münzen und Briefmarken müssen angepasst werden, alte bleiben gültig. Elisabeth wird hier also nur allmählich ersetzt.