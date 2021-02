GNTM-Finalistin von 2012 : Model Kasia Lenhardt ist tot

Die frühere „Germany's next Topmodel“-Kandidatin Kasia Lenhardt ist tot. Nach dem Tod des Models sprechen sich in den sozialen Medien viele Nutzer gegen Cybermobbing aus.

Die frühere „Germany's next Topmodel“-Kandidatin Katarzyna „Kasia“ Lenhardt ist tot. Entsprechende Medienberichte bestätigte eine Freundin des 25 Jahre alten Models in den sozialen Medien. Lenhardt kam in Polen zur Welt, 2012 erreichte sie im Alter von 16 Jahren das Finale der Pro-Sieben-Sendung von Heidi Klum und belegte den vierten Platz. Die Berliner Polizei bestätigte, dass am Dienstag eine leblose Person in einer Wohnung in Berlin-Charlottenburg aufgefunden wurde. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen demnach nicht vor.

Nach dem Tod des Models sprachen sich in den sozialen Medien viele Nutzer gegen Cybermobbing aus. Die Influencerin Cathy Hummels schrieb auf Instagram, sie sei schockiert und traurig. „Ich will darauf aufmerksam machen, dass dieser Hate, Bodyshaming und Cybermobbing aufhören muss. Es macht Menschen kaputt.“ Sie wisse, wie brutal es sein könne, „in der Fußballerwelt“ zu verkehren, schrieb die Ehefrau von Fußballprofi Mats Hummels. Kasia Lenhardt war zuletzt mit dem Nationalspieler Jérôme Boateng liiert gewesen, nach dem Ende der Beziehung hatten sich öffentlich gegenseitig Vorwürfe gemacht. Lenhardt hinterlässt ein Kind aus einer früheren Beziehung.