Weltweite Studie : Glaube an Hexerei ist weit verbreitet

Der Glaube an Hexerei ist weiter verbreitet, als gedacht, wie eine Studie ergeben hat. Das bremst die Entwicklung in den Ländern. Und stellt eine Gefahr für die Gemeinschaft dar.

Der Glaube an Hexerei ist kein Überbleibsel aus dem Mittelalter, auch im 21. Jahrhundert ist er verbreitet. Bislang war allerdings unklar, wie weit der Glaube an Hexerei weltweit wirklich verbreitet ist.

Johanna Schwanitz Volontärin Folgen Ich folge

Eine Studie der American University in Washington D.C. hat das nun untersucht: 40 Prozent der Befragten in 95 Ländern sind der Überzeugung, dass es Hexen gibt; eine überraschend große Zahl.

Denn der Glaube an Hexerei beschränkt sich nicht auf isolierte Gemeinden. Auch in der modernen Welt zieht er sich innerhalb der befragten Länder durch alle soziodemografischen Gruppen. Die Wahrscheinlichkeit, an Hexerei zu glauben nimmt dabei mit höherem Bildungsniveau und größerer ökonomischer Sicherheit ab. In Ländern mit eher schwachen Institutionen, konformistischen Kulturen und geringer Innovationskraft glauben hingegen mehr Menschen an Hexerei.

In Deutschland glauben 13 Prozent an Hexerei

So war die Vorstellung, dass Hexen existieren in Schweden mit nur 9 Prozent am niedrigsten und in Tunesien mit 90 Prozent am höchsten. Auch in Deutschland lässt sich der Glaube an Hexerei deutlich messen: In einer repräsentativen Telefonumfrage gaben 13 Prozent der Befragten an, dass sie glauben, dass „bestimmte Menschen Flüche und Zaubersprüche aussprechen können, die dazu führen, dass jemandem Schlimmes widerfährt“.

Die globale Aussagekraft der Studie ist jedoch beschränkt, in der Befragung fehlen einige große Länder wie China und größere Regionen in Afrika und Südostasien. Der Grund liege laut Studienautor Boris Gershwin darin, dass man sich auf christlich und muslimisch geprägte Länder konzentriert habe.

„Trotz dieser Einschränkungen macht unser neuer Datensatz deutlich, dass erstens der Glaube an Hexerei ein globales zeitgenössisches Phänomen ist, das nicht auf einige wenige ausgewählte Gebiete beschränkt ist, und dass es zweitens die Prävalenz sowohl zwischen als auch innerhalb von wenigen Weltregionen erheblich variiert.“

Hexerei erklärt Unglücke

Warum glauben noch immer so viele Menschen an Hexerei? Im Laufe der Jahrhunderte wurde Hexerei zur Erklärung von Unglücken benutzt, heißt es in der Studie. Auch heute noch stelle der Glaube ein Bewältigungsmechanismus bei Unglücken dar. Damit könne die traditionelle Ordnung innerhalb der Gemeinschaften aufrechterhalten werden.

In den sozialen Medien, besonders auf Tiktok, sind viele vermeintliche Hexen unterwegs. Der Suchbegriff „witchtok“ hat 34,5 Billionen Aufrufe. Diese „Tiktok-Hexen“ haben aber nichts mit dem Hexenbild, das in den meisten Ländern der Erde noch existiert, zu tun. Sie lassen sich eher unter dem Neopaganismus einordnen, also eine Strömung mit verschiedenen Elementen aus antiken, germanischen und slawischen sowie heidnischen Glaubensrichtungen.

Glaube an Hexerei bremst Entwicklungen aus

In einer anderen Studie hat Gershman bereits den Zusammenhang zwischen dem Glauben an Hexerei und der Erosion des sozialen Kapitals, also dem Grad des Zusammenhalts in einer Gemeinschaft untersucht. Darin beschreibt er, dass der Glaube die Mitglieder einer Gemeinschaft dazu zwingt, sich den lokalen Normen anzupassen, da jede Abweichung zu einer Anklage führen kann. In seiner aktuellen Studie bestätigt er diese Untersuchung.

Der Glaube an Hexerei schaffe zwar einen engen Zusammenhalt in der Gemeinschaft. Dieser werde aber aus Angst erzwungen. Aus Angst, selbst beschuldigt zu werden, passen sich Menschen eng den lokalen Normen an. So seien Gemeinschaften, die an Hexerei glauben, fremdenfeindlicher, voreingenommener und weniger vertrauensvoll. Diese Art der erzwungenen Konformität aus Angst behindere die Schaffung von Wohlstand sowie die Entwicklung und Durchsetzung von Innovationen. Und zerstöre langfristig das soziale Gefüge der Gemeinschaft.

Was ist Hexerei?

Der Glaube an Hexerei kann schwerwiegende Folgen haben, nicht nur wirtschaftlich. Das Nullsummendenken der Gläubigen, also der Glaube, dass der Gewinn einer Person immer den Verlust einer anderen darstellt, liege häufig den Hexereivorwüfen zugrunde: Hexerei wird als eine Methode angesehen, um individuellen Erfolg auf Kosten eines anderen Gemeinschaftsmitglied zu erreichen. Hexerei sei eine Fähigkeit, mit der Menschen mit übernatürlichen Mitteln anderen vorsätzlich Schaden zufügen.

An vielen Orten der Welt werden Menschen als Hexen verfolgt: In Tansania sind es vor allem Menschen mit Albinismus, in Ghana suchen einige Gemeinschaften den Grund für die Geburt eines behinderten Kindes in angeblichen Hexerei-Praktiken. Der Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen hat im vergangenen Jahr eine Resolution veröffentlicht, in der die Praktiken und Angriffe verurteilt wurden und zu ihrem Ende aufgefordert wurde.

Anti-Hexerei-Gesetze sind nicht hilfreich

Gershman sieht Regeln und Gesetze, die den Glauben an Hexerei unterbinden sollen aber kritisch. Anti-Hexerei-Gesetze, die Anschuldigungen und Verfolgungen verhindern sollen, seien nur oberflächlich hilfreich, schreibt er in der Studie. Die Gesetze schüren vielmehr die Angst vor Hexen, da sie als freigelassen gelten.

Mehr zum Thema 1/

Sollte stattdessen auf Bildung und das Fördern einer wissenschaftlichen Weltanschauung als Lösung des Problems gesetzt werden? Das sei zwar nützlich, aber nur oberflächlich, so Gershman. Durch das Aufbrechen durch technologische Entwicklungen könne die Besorgnis bei Anhängern des Glaubens gesteigert werden.

Um erfolgreich gegen den Glauben an Hexerei vorgehen zu können, sei es wichtig, die jeweilige Kultur zu berücksichtigen und zu erkennen, wann eine Gemeinschaft bereit für Veränderung sei. Das sei dann der Fall, wenn der Glaube an Hexerei in einer Gemeinschaft weniger relevant wird, weil zum Beispiel lokale Institutionen funktionieren und ein soziales Sicherheitsnetz vorhanden ist.