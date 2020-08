Start ins neue Betreuungsjahr : Giffey: Komplette Schließung von Kitas „ist das allerletzte Mittel“

Bundesfamilienministerin Franziska Giffey will eine abermalige Schließung der Kitas unbedingt vermeiden. „Die komplette Schließung ist das allerletzte Mittel“, sagte die SPD-Politikerin am Montag im ZDF-„Morgenmagazin“. Dafür müssten jedoch alle nötigen Maßnahmen ergriffen werden. „Hygiene ist das A und O, Lüftungsverhalten ist ganz wichtig.“ Zudem solle es möglichst feste Gruppen geben. Ist das nicht möglich, sollen die Kitas zumindest sicherstellen, dass das Infektionsgeschehen im Zweifelsfall nachvollzogen werden kann.

Zudem sprach sie sich für kostenlose Corona-Tests in Kitas aus. Erzieher sollten sich jederzeit auch ohne Symptome testen lassen können, sagte Giffey am Montag im ZDF-Morgenmagazin. Im neuen Kita-Jahr mit dem vorgesehenen 100-prozentigen Regelbetrieb gehe es darum, alle Maßnahmen zu ergreifen, um einem Infektionsgeschehen entgegenzusteuern. Noch im August wolle sie einen bundesweiten „Corona-Kita-Rat“ mit Eltern, Trägern, Ländern und Kommunen einberufen.

Auf die Frage nach bundesweiten Regelungen sagte Giffey, dass die Länder durchaus den Wunsch hätten, ihre eigenen Regeln durchzusetzen. Diese Zuständigkeit der Länder müsse man respektieren. „Der Bund begleitet und unterstützt.“ Eine Maskenpflicht für Kitas hält Giffey für „nicht praktikabel“.

Laschet: „Müssen gerade am Anfang vorsichtig sein“

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet hat derweil die Maskenpflicht für ältere Kinder in den Klassenzimmern seines Bundeslandes verteidigt. „Überall da, wo der Abstand nicht einhaltbar ist, müssen wir jetzt gerade am Anfang vorsichtig sein“, sagte der CDU-Politiker am Montag im ZDF-„Morgenmagazin“. Zu der Frage, ob die Verpflichtung auch mit Blick auf die aktuell hohen Temperaturen zumutbar sei, sagte Laschet: „Ja, das ist zumutbar. Es gibt bestimmte Regeln für Kinder, die erkrankt sind oder die besondere Dinge zu berücksichtigen haben.“

Mit der Maskenpflicht, die an weiterführenden und berufsbildenden Schulen Nordrhein-Westfalens ab dem Schulstart am Mittwoch sogar im Unterricht gilt, ist NRW einen bundesweiten Sonderweg gegangen. Die Infektionszahlen seien besonders in städtischen Räumen sehr hoch, argumentierte der Ministerpräsident. Die Verpflichtung gilt bis Ende August. „Ich glaube, das ist eine Vorsichtsmaßnahme, die am Anfang richtig ist“, sagte Laschet. „Auf Dauer wird man das nicht machen können, aber dazu brauchen wir bessere Erfahrung.“

Der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, Heinz-Peter Meidinger, hält eine Maskenpflicht in Klassenzimmern für unabdingbar, wenn der Unterricht in üblicher Weise vonstattengehen soll. „Wer vollen Unterrichtsbetrieb will, kommt an der Maskenpflicht nicht vorbei“, sagte Meidinger der „Passauer Neuen Presse“ (Montag). In Berlin und Brandenburg ist am Montag das neue Schuljahr gestartet.

Weder Lehrer noch Schüler seien Fans der Maskenpflicht. „Aber das ist wohl das Opfer, das wir zumindest vorübergehend bringen müssen, um eine zweite Infektionswelle zu verhindern“, betonte Meidinger. Er bezeichnete es als „aberwitzig“, dass in Supermärkten, Zügen, Bussen, Gaststätten und bei Veranstaltungen Masken und Abstandsregelungen vorgeschrieben seien und an Schulen auf beides verzichtet werde.

„Was derzeit in Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern, also da, wo der Schulbetrieb gestartet ist, an Hygieneschutzmaßnahmen vor Ort umgesetzt wird, reicht mit Sicherheit nicht aus, um den Wegfall der Abstandsregel in Klassenzimmern zu kompensieren“, sagte er der Zeitung. Nordrhein-Westfalen gehe mit seiner beschränkten Maskenpflicht auch im Klassenzimmer den richtigen Weg.