Im Alter von 64 Jahren : Gewürzpapst Ingo Holland überraschend gestorben

Der Koch und Gewürzfachmann Ingo Holland ist überraschend im Alter von 64 Jahren gestorben. Das berichteten mehrere Medien, darunter der Bayerische Rundfunk (BR) und das „Main-Echo“, übereinstimmend. Eine Bestätigung gab der Bürgermeister der unterfränkischen Heimatgemeinde Klingenberg am Main. Nach BR-Angaben seien die Mitarbeiter Hollands bereits am Freitag über den Tod informiert worden. Der Bürgermeister zeigte sich von dem frühen Tod seines Mitbürgers schockiert. „Ingo Holland war einer der berühmtesten Männer der Stadt“, zitierte das „Main-Echo“ Ralf Reichwein.

In einer seiner letzten Begegnungen mit Journalisten sprach Ingo Holland mit der F.A.Z. im Februar des Jahres. Damals erzählte er über die schmerzenden Erfahrungen der Corona-Pandemie. „Menschen wie Ingo Holland brauchen Menschen um sich herum“, hieß es in dem Porträt über Holland. Der Sternekoch selbst sagte: „Ich habe mich geweigert, mit Maske und Acrylwänden meine Seminare zu geben.“

Der gebürtige Klingenberger ist in Deutschland nicht nur für seine Bücher bekannt, sondern auch für seine grünen Dosen mit der Aufschrift „Altes Gewürzamt“, von denen viele Tausend im Erdgeschoss lagern und täglich drei bis sechs Paletten verschickt werden. Weil Holland über die gelieferten Gewürze unzufrieden war, gründete er im Jahr 2001 das Unternehmen „Altes Gewürzamt“. Die Blechdosen beinhalten Gewürze und Mischungen, die unter ambitionierten Hobbyköchen wie auch jenen mit Stern bekannt und beliebt sind. Corona hat dafür gesorgt, dass sie noch beliebter wurden und der Absatz in die Höhe ging, weil die Leute weniger das Haus verließen und ihre Küche wiederentdeckt haben.

Harter Gang vom Lehrling zum Sternekoch

350 Sorten hatte Holland entwickelt. Wo er die Gewürze einkaufte, wie er sie bearbeitete, welche Verhältnisse die Mischungen haben, blieb sein Geheimnis. Sein Unternehmen war über die Jahre auf 50 Mitarbeiter angewachsen.

Ursprünglich lernte Holland den Beruf des Koches: Er ist den langen und harten Weg durch die Küche gegangen, der ihm am Ende einen Stern im Guide Michelin gebracht hatte. Mit fünfzehn Jahren pendelte der gebürtige Unterfranke von Klingenberg aus bis zu sechsmal in der Woche nach Frankfurt, um die Kochkunst im Hotel Frankfurter Hof zu lernen. Er verließ dann morgens um sechs Uhr das Haus und kehrte um halb zwölf in der Nacht zurück. Die erste Pause nach neun Stunden Arbeit sei keine Seltenheit gewesen. „Meine Lehrjahre waren bockelhart“, sagte er im Februar noch der F.A.Z.

In seiner weiteren Ausbildung folgten Stationen bei Dieter Müller in den Schweizer Stuben und bei Harald Wohlfahrt in der Traube Tonbach. Schließlich gründete er im Jahr 1989 das Restaurant „Winzerstübchen“. Holland war damals 31 Jahre jung. Sein Restaurant lag dort, wo er geboren wurde: in Klingenberg am Main. Nur zwei Jahre später zeichnete ihn der Guide Michelin mit einem Stern aus. 1997 nahm er Personal und Konzept mit und bekochte seine Gäste von da an im „Zum Alten Rentamt“, das ebenfalls in Klingenberg lag. In jener Zeit begann auch Hollands Karriere als Gewürzspezialist.

Die Erfolgsgeschichte des Ingo Holland endete nun völlig überraschend. Seine Bücher, seine Fertigkeiten als Koch und Gewürzfachmann werden in Erinnerung bleiben.