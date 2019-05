Gewaltvorwürfe gegen Musiker : Der Deutsch-Rap muss umdenken

John-Lorenz Moser ist Rapper. Viele kennen ihn unter seinem Künstlernamen Bonez MC als Mitglied der 187 Strassenbande aus Hamburg. Seine Songtexte sind ein einziges Bullshit-Bingo, was Gewalt, Rauschgift und Sexismus angeht. In dem Lied „Kokain“ rappt er: „Deine Frau, sie kommt zu mir, weil sie will Steine rauchen. Hab’ sie alle so fixiert wie aufm Scheiterhaufen. Immer nur so viel, dass keiner stirbt, sie sollen weiter kaufen“. Auf Instagram hat Bonez MC 1,9 Millionen Follower, sein bekanntester Track wurde mehr als 110 Millionen Mal auf Youtube angeklickt.

Anfang Mai soll Bonez MC seine ehemalige Freundin geschlagen, ihr gegen den Kopf getreten und gedroht haben, sie für 5000 Euro abstechen zu lassen, sollte sie die Polizei rufen. Ein Sprecher der Hamburger Polizei bestätigt auf Anfrage, dass gegen Bonez MC wegen Körperverletzung ermittelt wird und der Verdacht einer Bedrohung vorliegt. Christiane Yüksel, die Anwältin des mutmaßlichen Opfers, sagt, dass bei ihrer Mandantin im Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf eine Schädelprellung und eine Prellung des linken Jochbeins diagnostiziert worden sei. Der Rapper äußert sich zu alledem auf Anfrage der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (F.A.Z.) nicht. Einige Tage bevor über die Vorwürfe berichtet wurde, hatte Bonez MC sich auf Instagram über häusliche Gewalt lustig gemacht, nachdem ähnliche Vorwürfe gegen einen anderen Rapper erhoben worden waren.

Die 187 Strassenbande wird von Fans für ihre Authentizität gefeiert. In einem Interview sagte Gzuz, ein anderes Mitglied der Hip-Hop-Gruppe: „Ich sage genau die Wahrheit.“ Das hört sich dann so an: „Baller der Alten die Drogen ins Glas, Hauptsache, Joe hat sein’n Spaß“. Oder: „Bring deine Alte mit, sie wird im Backstage zerfetzt, ganz normal, danach landet dann das Sextape im Netz“.

Dass Rap-Zeilen über sexuelle Gewalt nur Kunst sind und mit der Realität nichts zu tun haben, ist nicht erst seit den aktuellen Vorwürfen schwer zu glauben. Deutscher Hip-Hop hat seit Jahren ein Problem mit Sexismus. Die Journalistin Helen Fares berichtete 2017, dass sie auf einem Hip-Hop-Festival sexuell belästigt worden sei. Die Rapperin Shirin David beschwerte sich kürzlich, vom Rapper Shindy bei einer Zusammenarbeit „wie eine Bitch“ dargestellt worden zu sein. Und weibliche Fans berichten nach Rap-Konzerten immer wieder über Belästigung durch Rapper.

Die Szene hat zu lange weggesehen

Ich arbeite seit sieben Jahren als Rap-Journalistin und wurde vor zwei Jahren während eines Interviews körperlich von einem Rapper angegangen. Meine negative Erfahrung machte ich öffentlich. Damals sagten mir Rap-Fans, es handle sich um einen Einzelfall, und ich sei zu großen Teilen selbst schuld. All die verharmlosenden Beschwichtigungen, die ich mir damals anhören musste, lese ich heute in den Kommentarspalten unter Beiträgen anderer Frauen, die über ähnliche Erfahrungen berichten.

Wie hat sich dieser Sexismus, der in der Öffentlichkeit noch gar nicht richtig wahrgenommen wird, entwickelt? Vor zwei Jahrzehnten wurde in Berlin lyrisch ein Fundament gegossen. Begriffe wie „Mutterficker“, „Schlampe“, „Fotze“ oder „Hurensohn“ wurden unreflektiert eingesetzt und etablierten sich schleichend. Der Tabubruch wurde zum Erfolgsgaranten, das verstanden Rapper wie Bushido, Sido und Fler schnell. Als ich mit zwölf Jahren zum ersten Mal Deutschrap hörte, war ich sofort fasziniert. Einer der ersten Tracks war Sidos „Arschficksong“. Nach ermüdenden zehn Jahren Kinder-Gaga-Liedern fühlte sich dieses Genre wild und anders an. Damals verstand ich nicht genau, um was es in dem Track geht. Zeilen wie „Katrin hat geschrien vor Schmerzen – mir hat’s gefallen“ konnte ich nicht einordnen. Aber mir war bewusst, dass die Provokation im Mittelpunkt stand. Musik, bei der man die Tür seines Kinderzimmers besser schließt. Texte und Reime, die ihre eigenen Regeln haben.