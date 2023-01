Prinz Harrys Biographie : „Für Islamisten ist er jetzt ein legitimes Terrorziel“

In seiner Autobiographie schreibt Prinz Harry, dass er im Krieg 25 Taliban getötet habe. Diese Äußerung irritiert nicht nur – sie bringt den öffentlichkeitshungrigen Royal und sein Umfeld in ernsthafte Gefahr.

In Afghanistan im Jahr 2012: Prinz Harry war in der britischen Armee auch als „Captain Wales“ bekannt. Bild: AP

Während die meisten Passagen aus Prinz Harrys Autobiographie eher harmlose familiäre Neurosen widerspiegeln, hat sich der öffentlichkeitshungrige Royal mit einer Äußerung zu seiner Soldatenzeit womöglich langfristig Schaden zugefügt. Seine von manchen als protzend wahrgenommene Mitteilung, während seiner Einsätze im Afghanistankrieg 25 Taliban getötet zu haben, gefährdet nach Einschätzung von Fachleuten seine persönliche Sicherheit.

Der in London lehrende Antiterror-Experte Peter Neumann drückte das besonders drastisch aus: „Er hat damit eine Zielscheibe auf der Stirn, denn für Islamisten ist er jetzt ein legitimes Terrorziel.“ Ken Wharfe, der frühere Sicherheitschef von Harrys verstorbener Mutter Diana, erinnerte im Fernsehen daran, dass es schon jetzt Reaktionen aus Kabul gebe, wo das Taliban-Regime an die Macht zurückgekehrt ist. „Sie müssen sich nur angucken, was neulich Salman Rushdie passiert ist“, sagte Wharfe. Der britische Schriftsteller Rushdie, der mit seinem Buch „Die satanischen Verse“ die iranischen Mullahs und viele andere Muslime gegen sich aufgebracht hatte, war im August bei einer Veranstaltung im amerikanischen Bundesstaat New York von einem Islamisten mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt worden.

Seit dem „Megxit“ – dem freiwilligen Ausscheiden Harrys und seiner Frau Meghan aus dem Kreis der „arbeitenden Mitglieder“ der Königsfamilie – zahlt der britische Staat nicht mehr für den Schutz des Herzogs und der Herzogin von Sussex. Mit seinen Einnahmen aus Interviews, Dokumentarfilmen und nun auch aus seinen international vermarkteten Memoiren dürfte genügend Geld vorhanden sein, um Sicherheitsleute privat zu finanzieren. Aber damit ist es nicht getan. Die Konsequenzen reichen weiter. Oberst Richard Kemp, ein bekannter Kommentator militärischer Fragen, warnte im „Daily Telegraph“, dass Harrys Äußerung die Sicherheitslage insgesamt berühre: „Seine Worte füttern die Propaganda der Dschihadisten, um weitere Anschläge gegen das Vereinigte Königreich auszuführen.“

Der Prinz sei „sehr dumm“ gewesen

Das könnte auch Harrys Haupt-Wohl­tätigkeitsprojekt berühren, die Invictus Games. Der ehemalige Marineadmiral Alan West rechnet mit „ernsthaften Sicherheitsproblemen“ bei den nächsten Spielen, die im September in Düsseldorf stattfinden sollen. Der internationale Sportwettkampf für Kriegsveteranen, den Harry während seiner Zeit als Working Royal ins Leben gerufen hatte, ist mittlerweile eine etablierte Veranstaltung. „Es werden Maßnahmen getroffen werden müssen, um die Veteranen zu schützen“, sagte West. Der Prinz sei „sehr dumm“ gewesen, Details zu den Tötungen zu veröffentlichen, fügte der Admiral außer Diensten noch an.

Damit reihte sich West in den großen Chor der Kritiker innerhalb der Streitkräfte ein. Zahlreiche Offiziere hatten sich in den vergangenen Tagen fassungslos über Harrys Verletzung militärischer Kodizes gezeigt. Der Prinz habe die Streitkräfte genauso „verraten“ wie seine eigene Familie, sagte der frühere Oberst Tim Collins. Sich mit der Zahl getöteter Feinde zu ­brüsten gehöre sich nicht in der Armee. „So benehmen wir uns nicht, so denken wir nicht“, sagte Collins. „Wir ritzen keine Kerben in unsere Gewehrkolben, haben wir nie gemacht.“

Auch im britischen Unterhaus wurde öffentlich die Nase gerümpft. Tobias Ellwood, Vorsitzender des Verteidigungsausschusses und früher selber Soldat, sagte: „Aus einer Sicherheitsperspektive gibt es die ungeschriebene Annahme, dass niemand die Zahl der Getöteten diskutiert, aus dem einfachen Grund, dass dies Sicherheitsauswirkungen haben kann.“ Außerdem solle niemand „Stolz aus gesammelten Skalpen ziehen“, sagte Ellwood.

In seinem Buch „Spare“ (zu Deutsch: „Reserve“) nennt Harry die 25 Afghanen, die er bei seinen Einsätzen in der Provinz Helmand aus seinem Hubschrauber ge­tötet hatte, „Schachfiguren, die vom Feld geräumt wurden“. Die Taliban, die nach dem Rückzug der NATO-Truppen in die Regierung in Kabul zurückgekehrt waren, hatten am Wochenende in Gestalt des Regime-Repräsentanten Anas Haqqani reagiert: „Mr Harry“, schrieb Haqqani auf Twitter, „die, die Sie getötet haben, waren Menschen; sie hatten Familien, die auf ihre Rückkehr warteten.“ Gallig fügte er an, dass internationale Gerichte und Menschenrechtsaktivisten wohl nichts gegen den Prinzen unternehmen würden, weil sie dafür „blind und taub“ seien.