Zwölf Jahre. Man muss nicht selbst Kinder haben, damit einen diese Zahl fassungslos macht, doch wenn man Kinder hat, ist die Erschütterung noch einmal größer. Zwölf Jahre jung war Luise aus Freudenberg, zwölf Jahre jung war eines der Mädchen, das ihren Tod mitverschuldet hat; das andere war 13. Mit zwölf ist man ein Kind, noch nicht einmal ein Teenager, welchem man in der Regel schon mehr Eskapaden zutraut, wenn auch frühestens mit 14 oder 15 Jahren – und auch dann kaum einen Mord.

Nichts ist schlimmer als der gewaltsame Tod eines Kindes. Von der Wut, die sich dann auf die Täter richtet, ist auch diesmal viel zu spüren, im Internet werden Verwünschungen gegen die Mädchen ausgesprochen, die, was nicht wenige rasend macht, strafunmündig sind. Nimmt man es jedoch als gegeben hin, dass die beiden tatsächlich zu jung und unreif sind, um ihre schreckliche Tat verantworten zu können, dann mag die Wut sich mit Mitleid mischen. Ob des tragischen Todes von Luise und des lebenslangen Leids der Hinterbliebenen dürfte es für manchen wie Hohn klingen, doch in Freudenberg sind drei Familien und drei Kinderleben zerstört worden. Wird sich eine Mutter oder ein Vater je wieder freuen können über eine gute Schulnote oder ein selbstgebasteltes Geschenk, wenn das Kind ein Leben ausgelöscht hat?

Es hätte mein Kind sein können

Und nein, es soll damit nichts erklärt, relativiert oder gar entschuldigt werden. Dass ein Kind ein anderes Kind mit dem Messer tötet, ist vielmehr derart abnorm und unbegreiflich, dass es ein Weltbild umwerfen kann. Es hätte auch mein Kind sein können: Dieser Gedanke drängt sich Eltern jedes Mal auf, wenn sie von einem Verbrechen erfahren. Ob er einigen nun auch in den Sinn kommt, wenn es um die Täterinnen geht? Über sie wird man, wenn sich Ämter und Medien an die Regeln des Jugendschutzes halten, nicht viel erfahren, doch die Prognose ist nicht gewagt, dass sie kindliche Gesichtszüge haben, Pommes frites lieben und mindestens ein Plüschtier in ihrem Bett haben. Wie die meisten anderen Zwölfjährigen eben auch.

In der Vorstellung vieler Menschen ist die Welt der Kinder ein bunter Gegenentwurf zum ernsten, reglementierten Erwachsenendasein. Fröhlich und unbeschwert soll die Kindheit sein, die damit ebenso verklärt wird wie die Kinder selbst. „Kinder an die Macht“, forderte Herbert Grönemeyer vor bald 40 Jahren und phantasierte: „Statt zu unterdrücken, gibt’s Erdbeereis auf Lebenszeit.“ Die gewiss gut gemeinte Ballade folgt der These, dass der Mensch rein geboren und erst durch die schlechten Einflüsse der Erwachsenengesellschaft verdorben wird. Vertrieben aus dem Paradies der Kindheit, büßt man seine Unschuld ein.

Erdbeereis und Unterdrückung

Die Antithese lautet: Der Mensch trägt das Böse schon in sich und muss erst zivilisiert werden, um es beherrschen zu lernen. Kleine Kinder, die Fliegen die Flügel ausreißen oder Ameisen im gebündelten Sonnenlicht versengen, bekräftigen sie. Und dass eine Kindheit alles andere als paradiesisch sein kann, wissen nicht nur Mädchen und Jungen, die von Erwachsenen misshandelt und missbraucht werden. Die Hölle, das sind die anderen Kinder – auch das trifft bisweilen zu. Nicht nur Erdbeereis, auch Unterdrückung gehört für manche zum Alltag. Und man rede sich nicht ein, dass das dann vergleichsweise glimpflich abläuft. Ein Kind, das von anderen über Wochen oder sogar Monate gemobbt wird, droht alsbald den Lebensmut zu verlieren. Für jemanden, der so schikaniert wird, dürften seine Peiniger keine übermütigen Kinder sein, sondern übermächtige Tyrannen.

Der Topos des bösen Kindes ist der Kultur nicht fremd. In Stephen Kings Horrorvisionen tauchen Kinder als Helden, als Opfer und als Täter auf. Schon 1954 ließ William Golding in „Herr der Fliegen“ einen Haufen Schuljungen auf einer Insel stranden und als Notgemeinschaft scheitern: Die Sanftmütigen und Vernünftigen stehen gegenüber der wachsenden Gruppe von Wilden und Gewalttätigen auf verlorenem Posten, zwei Jungen werden ermordet. Die Ältesten der Kinder im Roman sind um die zwölf Jahre alt.

Die von Golding vor langer Zeit imaginierten Taten auf der fernen Insel mögen nicht nur jene, die das Buch als Schullektüre durcharbeiten, ungerührt lassen. Die Tat von Freudenberg hingegen, dessen heiter klingender Name auf viele Jahre eingetrübt sein wird, ist uns nahe. Mit dem Tod eines Mädchens durch ein Messer in Kinderhand ist ein weiteres Übel der Erwachsenenwelt in den vermeintlichen Schutzraum Kindheit eingedrungen, der ohnehin zusehends fragil geworden ist. Nicht zuletzt durch das Internet und Social Media sind Kinder heute viel stärker mit fragwürdigen Dingen konfrontiert als frühere Generationen, und die oft nicht nur technisch überforderten Eltern lassen dem häufig seinen Lauf.

Die meisten Kinder, Gott sei Dank, wachsen in diesem Land nach wie vor recht behütet auf und tragen selten schlimmere Blessuren davon als die sprichwörtlichen blutigen Knie. Die große gesellschaftliche Aufgabe der Erwachsenen besteht darin, ihnen als Vertrauenspersonen zur Seite zu stehen. Dies betrifft auch die Tat von Freudenberg: Sei es durchs Netz oder in der Schule, fast alle Kinder werden über kurz oder lang davon hören, und wir Erwachsenen sollten mit ihnen darüber reden. Auch wenn wir es selbst kaum begreifen können.