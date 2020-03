Gestrandet in Amerika : Wie es einem deutschen Austauschschüler in Corona-Zeiten ergeht

Jannick, du hast eine Mail an die F.A.Z. geschrieben und berichtet, wie du die Corona-Krise als Austauschschüler in Wisconsin erlebst. Jetzt erreichen wir dich per Skype. Was ist gerade los bei dir?

Leonie Feuerbach Redakteurin im Frankfurter Allgemeine Magazin. F.A.Z.

Seit letztem Freitag, also seit einer Woche, befinde ich mich in einer Ausnahmesituation. Da gab es das Announcement, dass die Schule für vier Wochen sicher geschlossen wird, wahrscheinlich sogar bis zum Ende des Jahres. Ich dachte erst: Cool, vier Wochen Ferien! Aber ein anderer Austauschschüler meinte gleich: Nein, Jannick, das heißt, dass wir nach Hause geschickt werden. Und dann stand auch schnell auf der Website der Austauschorganisation, dass alle Programme beendet und wir zurückgeholt werden.

Gibt es denn überhaupt noch Flüge von Amerika nach Deutschland?

Das ist das Problem. Die wissen überhaupt nicht, wie die uns nach Hause bringen sollen. Erst war die Überlegung, dass wir nach London und von da in die Heimatländer weiterfliegen oder nach Amsterdam und uns da von unseren Eltern abholen lassen, aber gerade gibt es einfach keine Flüge. Sie versuchen, welche zu organisieren, und sagen uns 24 Stunden vorher Bescheid, dann müssen wir zum Flughafen. Es kann morgen sein oder in Wochen. Ich weiß es nicht. Wir müssten auch alle einzeln zum Flughafen, weil der Governor Menschengruppen ab fünf Personen verboten hat.

Es gibt doch aber die Rückholaktion der Bundesregierung; ist die nicht für Austauschschüler gedacht?

Nee, die ist für Leute, die im Urlaub sind, das hat nichts mit uns zu tun. Für uns ist die Austauschorganisation zuständig.

Wie sieht dein Alltag jetzt aus?

Ich mache gar nichts. Nur warten. Ich hab schon alles gepackt, mein Zimmer leer geräumt, überlege, was ich mitnehme und was nicht. Ich bin hier in einer Gastfamilie mit zwei Vätern, und wir haben beschlossen, dass wir erst mal keine sozialen Kontakte mehr haben, nur mit einer weiteren Familie, die sonst auch niemanden mehr trifft außer uns. Vor ein paar Tagen haben mich Freunde abgeholt, und wir sind von Haus zu Haus gefahren. Ich hab mich von allen verabschiedet, weil ich weiß, dass ich fliege. Nur eben noch nicht, wann.

Du hast uns geschrieben, dass die Amerikaner Corona noch vor wenigen Tagen nicht ernst genommen haben, jetzt aber verängstigt sind.

Die Mutter meiner Freundin arbeitet in der Notaufnahme. Sie hat gesagt, bis vor anderthalb Wochen gab es gar keine Corona-Tests. Aber seit sie testen, explodieren die Zahlen. Ich glaube, wenn das schlimmer wird und länger dauert, kann das hier echt gefährlich werden. Es gibt keine soziale Absicherung. Wenn die Leute nicht arbeiten können, weil sie krank sind oder weil ihre Arbeitgeber wegen Corona dichtmachen, kriegen sie kein Geld mehr und können kein Essen kaufen. Mein einer Gastvater hat sich drei Pakete Munition bestellt, weil er Angst hat, dass Leute uns unsere letzten Vorräte klauen könnten. Das ist alles ein bisschen verrückt hier. Wir haben auch überlegt, in den Norden von Wisconsin zu fahren, nach Door County. Da ist nichts, da kann man abschalten, und es ist auch vielleicht ein bisschen sicherer. Aber weil ich ja jederzeit zum Flughafen nach Chicago fahren muss, was vom Norden acht Stunden dauert, bleiben wir erst mal hier. Aber sobald ich abgereist bin, werden sich meine Gastväter dort verbarrikadieren.

Mehr zum Thema 1/

In Deutschland wird Klopapier gehortet, in Amerika Munition. Was denkst du, woran liegt das?

Stärke ist hier sehr wichtig, das hab ich in den letzten sieben Monaten gesehen. Die Amerikaner wollen zeigen, dass sie sich, wenn nötig, zur Wehr setzen können. Viele haben aber auch einfach Angst. Wenn einer sich eine Waffe kauft, denkt der Nächste: Ich brauche eine, um mich vor dem zu schützen. Eine Kettenreaktion.

Kaufen Menschen wie dein Gastvater auch Munition, weil sie kein Vertrauen in das Krisenmanagement von Donald Trump haben?

Ich bin in einer Vorstadt von Milwaukee, in Whitefish Bay, wo es fast keine Republikaner gibt. Die meisten Leute hier sind Demokraten und finden lächerlich, was Trump macht. Sie sagen, er will die Zahl der Erkrankten klein halten, damit er wiedergewählt wird. Aber das hilft halt nicht gegen die Krankheit. Wir sind eine ziemlich kleine Community hier, und die Mutter von einem Schulfreund wurde positiv getestet. Es kann sein, dass er es auch hat, er wurde noch nicht getestet, vielleicht ist es durch die Schule gegangen. Niemand kümmert sich darum.

Wie geht es jetzt weiter?

Im besten Fall kriege ich mindestens zwei Tage vor Abflug Bescheid. Dann kann ich planen, kann noch mal bei meiner Freundin vorbeifahren und Goodbye sagen. Es kann aber auch sehr kurzfristig sein.

Wärst du denn am liebsten schon zu Hause bei deinen Eltern? Oder bist du vor allem traurig, dass dein High-School-Jahr so abrupt endet?

Ich würde schon gerne zu meiner Familie zurück. Meine Mutter macht sich natürlich Sorgen um mich. Andererseits würde ich auch gerne noch bleiben. Es war megacool hier. Man kann hier so viele Kunst- und Sportkurse wählen. Es gibt so viele Projekte, Aufführungen von der Theaterklasse, dem Chor, dem Orchester. Und es ist einfach cool, wenn du Freitagabend dein Basketballteam anfeuerst. Das gibt es nicht in Deutschland, dass die Leute sich mit der Schule, dem Sportteam so identifizieren. Oder dass man die Freiheit hat, mit 16 nach der Schule mit gleichaltrigen Freunden ins Auto zu steigen, downtown zu fahren oder an den See, einen Burger essen. Aber wenn ich bliebe, obwohl die Organisation das Programm beendet, brauchte ich eine eigene Krankenversicherung, und das wird sehr schnell super teuer.