Herr Herrmann, wie kam es zu diesem Vorhaben?

Die Idee ist nicht vom Himmel gefallen, sondern über mehrere Monate herangereift. An einem Freitag im März habe ich mir eine Rede von Greta in Hamburg angehört. Zehntausende Kinder und Jugendliche haben sich damals versammelt und andächtig gelauscht. Es war wirklich beeindruckend, wie die Wucht von Gretas Worten mit der Einfachheit ihrer Nachricht zusammenpasste. In dem Moment hat meine Freundin vorgeschlagen: Wenn dieses Mädchen mal an einen Ort muss, wo man mit dem Zug nicht hingelangt, biete ihr doch an, sie rüberzusegeln. – Als Greta im Juni dann twitterte, sie wolle nach New York und suche eine Reisemöglichkeit, haben wir ihr unsere Yacht angeboten.