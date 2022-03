Gerhart Baum im Interview : „Ich kann die Bilder kaum ertragen“

Herr Baum, Sie gehören zu jener Generation, die die Schrecken des Zweiten Weltkriegs als Kinder mit­erleben musste. Erstmals seit dem Überfall Deutschlands auf Polen 1939 gibt es einen Angriffskrieg auf ein souveränes Land in Europa. Verfolgt Sie der Krieg wieder bis in Ihre Träume?

Reiner Burger Politischer Korrespondent in Nordrhein-Westfalen. Folgen Ich folge



Ja. Die Kriegsbilder, die ich jetzt von Putins Überfall aus der Ukraine sehe, das sind meine eigenen Kriegsbilder. Bei der Zerstörung von Aleppo haben mich diese Bilder vor wenigen Jahren schon einmal mit ähnlicher Wucht eingeholt. Ich verstehe immer noch nicht, wie viele Politiker gerade in Deutschland Putin so verharmlosen konnten. Die Krim-Annexion, der Mord im Berliner Tiergarten, der Nervengift-Anschlag auf Nawalnyj, die Zerstörung in Syrien – das hat sich doch alles vor unseren Augen abgespielt. Und Putin war schon der Hauptverantwortliche für Millionen syrische Flüchtlinge. Trotzdem gab es so unfassbar viele Putin-Versteher! Jetzt ist Putin verantwortlich für bereits drei Millionen Ukraine-Flüchtlinge und für viele Tote. Der Schrecken der absoluten Zerstörung, den ich nun aus der Ukraine sehe, erinnert mich an das Grauen, das ich mit zwölfeinhalb Jahren im Februar 1945 in meiner Geburtsstadt Dresden erlebte.