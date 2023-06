Aktualisiert am

Während sich die vier geretteten Kinder in einem Krankenhaus erholen, streiten sich Verwandte um das Sorgerecht. Die Familie der verstorbenen Mutter behauptet, der Vater habe die Kinder misshandelt.

In einem Militärkrankenhaus in Bogotá erholen sich die vier Kinder, die am Freitag gerettet wurden. Sie hatten einen Flugzeugabsturz überlebt und sich 40 Tage durch den kolumbianischen Dschungel geschlagen. Nun erhalten die Kinder medizinische und psychologische Betreuung.

Vor ihrem Zimmer hat sich eine Warteschlange gebildet. Die Mitglieder der indigenen Suchtrupps und der Armee, die an der Suche beteiligt waren, wollen sehen, wie es den Kindern geht. Derweil warten vor dem Krankenhaus die Medien gierig auf jede Neuigkeit.

Am Sonntag war der Befehlshaber der kolumbianischen Armee, General Helder Giraldo, auf der Besucherliste. Er hat von der 13 Jahre alten Lesly, dem ältesten der vier Geschwister, eine Zeichnung erhalten, auf der der Spürhund Wilson abgebildet ist. Der Hund war mit einer Suchmannschaft unterwegs, als er plötzlich ausriss und nicht mehr zurückkehrte. Die Kinder berichten, der Hund habe sie während einiger Tage begleitet. Nun fehlt von ihm jede Spur.

Ob Wilson sich im Dschungel so gut durchzuschlagen weiß wie die vier Kinder, ist unklar. Lesly und ihre Geschwister stammen aus einer indigenen Gemeinschaft und wussten, wie man im Wald überlebt. Sie sollen sich vor allem durch den Verzehr einer als „Juan Soco“ bekannten Frucht sowie mit den Früchten der Milpesos-Palme bei Kräften gehalten haben, wie ein Mitglied eines indigenen Suchtrupps berichtete.

Außerdem sollen sie später eines der 100 Lebensmittelpakete gefunden haben, die von der Armee über dem Suchgebiet abgeworfen wurden. An der Suche nach den vier Kindern hatten sich mehr als 160 Mitglieder einer Spezialeinheit der Armee sowie Suchtrupps von indigenen Gemeinden der Region beteiligt.

Derweil entwickelt sich – ebenfalls eifrig von den Medien begleitet – ein Streit über den Umgang mit den Kindern und um das Sorgerecht. Der Vater der beiden jüngsten der vier Geschwister beschwert sich darüber, dass Fotos von seinen Kindern ohne seine Erlaubnis in den digitalen Netzwerken und in den Medien veröffentlicht würden. Er behauptet, von bewaffneten Kämpfern einer Zelle der einstigen FARC-Guerilla bedroht zu werden. Auch die beim Flugzeugabsturz getötete Mutter sowie die vier Kinder hätten Drohungen erhalten, deshalb hätten sie ihren Heimatort am Tag des Unfalls mit dem Flugzeug verlassen.

Gegen den Vater stehen allerdings auch Vorwürfe im Raum. Die Familie der verstorbenen Mutter behauptet, dass er seine Partnerin und auch die Kinder misshandelt habe, was der Vater bestreitet und als einen Versuch abtut, ihm die Kinder zu ent­reißen. Wenige Tage nach der wundersamen Rettung der Kinder ist ein Streit um das Sorgerecht entbrannt. Das kolumbianische Institut für Familienfürsorge bestätigte, dass alle Beschwerden gegen den Vater der beiden jüngeren Kinder Gegenstand einer Prüfung seien. Die Entscheidung über das Sorgerecht werde deswegen noch mehr Zeit in Anspruch nehmen.