Matthew Perry und Tom Felton : Draco Malfoy und Chandler Bing haben viel gemeinsam

Der eine ist Brite, der andere Kanadier und Amerikaner. Der eine war zwölf, als er welt­berühmt wurde, der andere 24, und bei beiden ist es jeweils eine bestimmte Rolle, die ihre weitere Karriere überstrahlt – und, keine gewagte Prognose, sie auf ewig überstrahlen dürfte.

Matthew Perry, der Ältere der beiden, war Chandler Bing, einer der sechs „Friends“ aus der gleichnamigen Sitcom, die zu den erfolgreichsten Serien aller Zeiten zählt. Der Jüngere, Tom Felton, war Draco Malfoy, der weißblonde Gegenspieler des Helden in den „Harry Potter“-Filmen. Im Abstand weniger Tage haben beide kürzlich ihre Autobiographien vorgelegt, die zeitgleich auch auf Deutsch erschienen sind. Auf beiden Covern ist kein Koautor angegeben; was wir lesen, stammt also von Felton und Perry persönlich.

Die meisten Schauspieler schreiben ihre Memoiren in reifen Jahren, wenn sie mit abgeklärtem Blick auf eine lange Laufbahn zurückschauen können. Wenn so ein Buch weit früher entsteht, dann kann das damit zu tun haben, dass es beruflich nicht mehr so läuft und freie Zeit zu füllen ist, oder damit, dass der Autor in verhältnismäßig kurzer Zeit viel erlebt hat. Auf Perry, 53, und Felton, 35, dürfte beides zutreffen. Beide Bücher sind lesenswert, allerdings kaum in dem Sinne, dass sie nostalgisch gestimmten „Friends“- oder „Harry Potter“-Fans dabei helfen, ihre unbeschwerte Jugendzeit heraufzu­beschwören. Stattdessen bieten sie bemerkenswerte Variationen der alten Show-Weisheit, dass Geld und Ruhm nicht glücklich machen. Und zwar weder den, der sich – wie Perry – danach verzehrt hat, noch den, der – wie Felton – davon im Grunde überrumpelt wird.

Emma Watsons Vorwort

Das Vorwort hat jeweils eine Kollegin verfasst. Tom Feltons Buch „Jenseits der Magie“ wird von Emma Watson eingeleitet, die als Harry Potters Freundin Hermine zum Weltstar wurde und ein solcher geblieben ist. Für Felton, den sie ihren „Seelenverwandten“ nennt, findet sie die wärmsten Worte: „Er ist kreativ, sensibel und hat ein großes Herz. Ein Mensch, der allem und jedem mit Liebe begegnet.“ Das genaue Gegenteil mithin vom fiesen Draco, den er in den acht Potter-Filmen verkörpert hat. Mit hollywoodreifem Pathos verkündet Watson: „Die Welt kann glücklich sein, dass es dich gibt, und noch glücklicher bin ich. Denn ich habe dich zum Freund.“

Für Matthew Perry greift Lisa Kudrow zur Feder, als Phoebe eine der drei „Friends“-Frauen. Sie preist ihn als „charmant, lieb, empfindsam, vernünftig und rational“, klingt aber etwas nüchterner als Watson, wenn sie feststellt: „Schön, dass du da bist, Matty.“ Auch Kudrow weiß längst, dass es gut 30 Jahre lang noch einen anderen Perry gab, der weder lieb noch charmant noch vernünftig war – und wenn sie am Ende auch schreibt: „Ich liebe dich“, so verhehlt sie doch nicht, dass sie ihn nach dem „Friends“-Ende 2004 „nicht mehr regelmäßig“ sah. Eine Zeit lang sei ihr keine Frage häufiger gestellt worden als jene, wie es Perry gehe. Sie habe sie nicht beantworten können.

Das erledigt nun Perry selbst, in aller Deutlichkeit. Auf Seite 107 seines Buches bittet er die Leser, fünf Minuten innezuhalten und auf die Uhr zu schauen: Fünf Minuten lang nämlich stand einmal sein Herz still. Es war in einer Sucht­klinik am Genfer See, in die er Ende 2020 eingecheckt war, Auslöser war das Anästhetikum Propofol. Bei der Herz­massage, die ihn ins Leben zurückholte, brach man ihm acht Rippen. Das kostete ihn eine Szene mit Meryl Streep im Blockbuster „Don’t Look Up“, in dem Perry am Ende nicht zu sehen war.