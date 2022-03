„Schwerwiegende Indizien“ : Gegen Gérard Depardieu wird weiter wegen Vergewaltigung ermittelt

Die französische Schauspielerin Charlotte Arnould hat An­zeige gegen Schauspielstar Gérard Depardieu wegen zweifacher Ver­gewaltigung erstattet. Die französische Justiz entschied am Donnerstag, dass es „schwerwiegende und überein­stimmende Indizien“ für eine Ver­gewaltigung gebe. Deshalb wird die Anklage gegen den 73 Jahre alten Schauspieler aufrechterhalten, und die Ermittlungen gehen weiter. Depardieu bestreitet alle Vorwürfe und hat aus­gesagt, die junge Frau habe in die sexuelle Verbindung aus freien Stücken eingewilligt.

Michaela Wiegel Politische Korrespondentin mit Sitz in Paris. Folgen Ich folge



Die Eltern Arnoulds unterhielten mehrere Luxushotels, in denen Depardieu mit seiner damaligen Frau Elisabeth und den beiden Kindern regel­mäßig Urlaub machte. Die Familien freundeten sich miteinander an, der Kontakt riss auch nach dem Verkauf der Hotels nicht ab. Im Sommer 2018 bot Depardieu der Mutter an, Char­lotte in ihren Anfängen als Schauspielerin zu helfen. Die Mutter vereinbarte ein Treffen im Pariser Stadtpalast des Schauspielers im 6. Arrondissement.

Charlotte Arnould, damals 22 Jahre alt, hatte zuvor mehrere Jahre gegen Magersucht gekämpft und bezeichnete ihren Zustand als fragil. Depardieu habe zunächst freundlich mit ihr ­geredet, ihr dann gesagt, sie sei so schlank wie die junge Barbara und sie dann geküsst und vergewaltigt. Erst als sich eine Putzfrau im Nebenzimmer zu schaffen machte, habe er von ihr ­gelassen. Sie habe unter Schock gestanden. Dennoch kehrte sie noch einmal zu einem „Theaterkursus“ zurück, bei dem es wieder zu einer Vergewaltigung gekommen sei.

Depardieu sagte hingegen aus, Arnould habe in alles eingewilligt. Die Schauspielerin hatte bereits Ende August 2018 Anzeige erstattet. Ihre zwischenzeitlich verstorbene Mutter sagte damals aus, ihre Tochter sei ­völlig aufgelöst von ihrem Treffen mit Depardieu zurückgekommen.

Mehr zum Thema 1/

Der Schauspieler, der auch über einen russischen Pass verfügt und sich bis vor kurzem noch damit brüstete, bei den russischen Wahlen im Kon­sulat in Paris für Putin gestimmt zu haben, stellte einen Antrag auf Einstellung des Verfahrens. Doch vermutlich wird er sich vor Gericht verantworten müssen.