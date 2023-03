Frau Hippauf, Sie haben am Freitag beim 6. Emder Pi-Wettbewerb 15.637 Nachkommastellen der Kreiszahl auswendig aufgesagt. Damit sind Sie die weibliche Rekordhalterin. Wie merkt man sich so viele Zahlen?

Ich verwende eine Erinnerungstechnik, mit der ich die abstrakten Zahlen in Bilder verwandle. Den 100 Ziffernpaaren von 00 bis 99 habe ich jeweils eine Person zugeordnet, die 26 etwa einem Arbeitskollegen, der am 26. Juni Geburtstag hat, oder die 67 Kai Pflaume, weil er 1967 geboren ist. Diese Personen sehe ich dann entlang einer Route, die ich mir vorher ausdenke und dann vor meinem inneren Auge abschreite. Statt einer 67 sehe ich also etwa Kai Pflaume, wie er mit der Gondel einen Berg hinunterfährt. Unten trifft er dann vielleicht den Kollegen, der für die 26 steht, und so weiter. So kann ich mir 15.000 Ziffern entlang einer Route mit 7500 Zwischenstopps merken.

Ist es denn wirklich leichter, sich eine Reihenfolge von Tausenden Orten und Personen einzuprägen als Tausende Zahlen?

Meine Route führt an Orten entlang, mit denen ich schöne Erinnerungen verbinde. Ich habe etwa große Urlaubsreisen eingeflochten, die ich nach Südafrika, Australien oder in die USA unternommen habe. Auch die Wohnungen von Freunden und Familienmitgliedern kommen vor. Während ich meine Route abschreite, kommen all die schönen Gefühle wieder hoch, die ich an diesen Orten hatte, darum kann ich sie mir so gut merken. Anders als in meinen echten Erinnerungen bin dann zwar nicht ich es, die an diesen Orten ist, sondern ich sehe da die Personen, die für die Zahlen stehen. Aber sie sind dort stellvertretend für mich, die Emotionen sind fast so, als ob ich selbst da wäre.

Gibt es ein System, wie diese Regionen aufeinander folgen? Spiegelt sich da zum Beispiel die Reihenfolge, in der Sie diese Orte biographisch kennengelernt haben?

Nein, das hat sich im Laufe der Zeit so ergeben. Dieses Hobby habe ich Ende 2015 für mich entdeckt. Damals las ich ein Buch über Erinnerungstechniken, als ich mich auf einen Test für den höheren Polizeidienst vorbereitet habe. Mich packten dann die Zahlen, und ich wollte austesten, wie weit ich mit Pi komme. Die ersten 500 Nachkommastellen habe ich mir mit einer Route zu Hause in Offenbach-Bieber eingeprägt. Für die nächsten 500 habe ich dann die Strecke des Frankfurt-Marathons genommen, an dem ich früher teilgenommen habe. Nach 1000 Ziffern habe ich dann mal einen Abschnitt gebaut, der durch die USA führt. So wurde meine Route Stück für Stück länger.

Wie lange dauert es, so eine Route zu konstruieren und sie sich einzuprägen?

Als ich 2018 zum ersten Mal deutsche Rekordhalterin wurde, habe ich drei Monate gebraucht, um mir 11.104 Ziffern zu merken. Ein halbes Jahr später hat dann jemand anders den Rekord auf 15.320 Ziffern erhöht. Ich habe meine Route erweitert und mich seit Anfang Januar auf den neuen Versuch vorbereitet. Im Vorfeld muss ich natürlich akribisch die Zahlen wiederholen, damit meine Route richtig gut sitzt. Da muss ich täglich ran und nutze dabei eine App oder lasse mich von meinem Freund abfragen, manchmal jongliere ich auch beim Memorieren der Zahlen. Das häufige Wieder­holen wird auf Dauer sehr anstrengend. Aber die eigent­liche Herausforderung ist nicht, die Route zu bauen und auswendig zu lernen, sondern sie fehlerfrei aufzusagen.

15.000 Zahlen aufzusagen ist schwieriger, als sich 15.000 Zahlen zu merken?

Ja, es ist sehr kraftraubend, über mehrere Stunden eine so hohe Konzentration aufrecht zu erhalten. Es darf einem ja kein einziger Fehler passieren. Am Freitag hatte ich zunächst versucht, die Zahlen aufzuschreiben. Nach fünf Stunden hatte ich aber bei der 8500. Nachkommastelle einen Dreher, da war ich sehr enttäuscht. Glücklicherweise bekam ich noch die Chance, die Zahlen mündlich aufzusagen. Da war mein Körper voll mit Adrenalin, ich wusste: Das ist die Möglichkeit, mir wieder den deutschen Rekord zu holen! Ich habe es dann im Stehen probiert, weil ich mich bewegen wollte, im Sitzen hätte ich es wahrscheinlich nicht gekonnt. Ich ging beim Aufsagen der Zahlen auf und ab und ahmte mit Armbewegungen ein wenig den Gang meiner Route nach. Mir sind auch da Versprecher unterlaufen, aber die konnte ich stets sofort selbst korrigieren. Nach zwei Stunden und 42 Minuten war ich am Ziel. Ich war so aufgeregt, dass ich in der Nacht danach kaum schlafen konnte.