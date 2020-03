Am Donnerstag erst hat Giuseppe Fusco sein Bistro „Dolce Momento“ eröffnet, nun muss er es auf unbestimmte Zeit dicht machen. Denn von Samstagmittag an müssen auch in Hessen alle Restaurants und Gaststätten geschlossen bleiben. Für Fusco heißt das, dass er heute Abend die Tür abschließen und vorerst nicht wiederkommen wird; morgen Vormittag noch einmal zu öffnen, lohnt sich nicht. Der Italiener, 38, Dreitagebart, trägt eine weiße Haube, dunkelgrüne Schürze und Gummihandschuhe. Er steht hinter dem Tresen seines leeren Bistros und sagt: „Das hier sollte ein Traum sein. Jetzt ist es ein Albtraum.“

Den Traum von einem eigenen Restaurant verfolgte er seit Jahren. Konkret wurde er in den vergangenen Monaten, als eine alte Bäckerei im Frankfurter Stadtteil Bornheim schloss. Die Miete war bezahlbar, Giuseppe Fusco und ein Freund renovierten den heruntergekommenen Laden über Monate, ließen Werbeflyer drucken, planten die Eröffnungsfeier. Die Freunde aber sagten ab, und es wurde klar, dass auch die Familie aus Neapel wegen Ausgangssperre und Einreiseverbot nicht zur Eröffnung kommen würde. Auch die Frau, die sie als Kellnerin angestellt hatten, konnte nicht kommen: Sie muss seit der Schulschließung ihr Kind betreuen.

Trotzdem wollten Fusco und sein Kollege öffnen, was sollten sie auch sonst tun? In der Nacht zum Donnerstag standen sie bis in die Morgenstunden in der Küche. Zur Eröffnung kamen dann nur wenige mutige Bekannte. Sie hatten schon befürchtet, dass sie wegen Corona irgendwann wieder schließen müssten. Nur dass es schon nach einem Tag so weit sein würde, damit hatten sie nicht gerechnet. „Die Miete müssen wir ja trotzdem zahlen“, sagt Giuseppe Fusco. „Ich muss meine Steuerberaterin fragen, ob der Staat uns hilft. Wir haben gerade erst angefangen, noch nichts eingenommen, aber so viel investiert.“

Niedergeschlagen deutet er in den kleinen Raum mit Fliesenboden, Bistrotischen und Kinderspielecke„Wir wollten hier Happy Hour haben, Aperol, Pizza.“ Auch nach 17 Jahren in Frankfurt spricht er noch mit starkem italienischen Akzent. Der Pizzaofen aus Italien wurde wegen der Corona-Krise eine Woche zu spät geliefert, die Eröffnung verschoben. Überhaupt Italien. „Was dort passiert, ist furchtbar.“ Die Konditorei seiner Schwester in Neapel ist bereits seit zehn Tagen geschlossen, erzählt er. Nun ist es auch in Deutschland so weit. „Langsam wird die Situation hier wie in Italien.“

Um Werbung zu machen, wollte er seine Babà, in Rum getränkte neapolitanische Leckereien, hübsch anrichten und sie zusammen mit den Flyern auf dem Wochenmarkt an Passanten verteilen, erzählt er und hebt seine Hand dabei so, als würde er ein Tablett halten. „Das werde ich noch machen“, sagt er. „Wenn all das vorbei ist.“