Jared O’Mara : Mitarbeiter beleidigt britischen Abgeordneten – und kündigt per Tweet

Mitarbeiter beleidigt britischen Abgeordneten – und kündigt per Tweet

Ein Mitarbeiter des britischen Politikers Jared O’Mara hat seinen Vorgesetzten über dessen Twitter-Account scharf angegriffen. Der Abgeordnete ist nicht zum ersten Mal in eine Kontroverse verwickelt.

Eine Beziehung per Chat zu beenden, ist nichts Ungewöhnliches mehr. Seinen Job über den Twitter-Account des eigenen Chefs zu kündigen, ist da schon spektakulärer. Auf dem Account von Jared O’Mara, ehemaliger Abgeordneter der britischen Labour Partei, sind am Dienstagabend eine ganze Reihe von Tweets aufgetaucht: „Jared, du bist eine der verabscheuungswürdigsten Personen, mit denen ich je gearbeitet habe. Du kümmerst dich nicht um deine Wählerschaft.“ Zudem wurde der Abgeordnete beleidigt.

Die Tweets endeten mit den Worten „Betrachte das als meine Kündigung“ und sind unterzeichnet mit „Gareth Arnold“. Arnold war bis zuletzt Mitarbeiter im Kommunikationsteam von O'Mara tätig. Auf seinem eigenen Twitter-Account retweetete Arnold den Verbalangriff auf seinen Vorgesetzten und setzte bis spät in die Nacht weitere Tweets ab. „Er hat mir gerade eine Nachricht geschickt“, schrieb er über O'Mara. „ Aber da er nichts Aufmerksamkeit schenkt, hat er den Tweet noch gar nicht gesehen, dafür alle seine Wähler. Unglaublich!“

Die Ausfälle auf O'Maras Account sind inzwischen wieder gelöscht. Zunächst war unklar, ob Arnolds vermeintlicher Abgang echt war oder ob es sich nur um einen medienwirksamen PR-Auftritt handelte. Dem britischen Radiosender BBC 5 Live gegenüber äußerte Gareth Arnold am frühen Mittwochmorgen ernste Absichten. Er habe für den Politiker acht Wochen gearbeitet, er kenne ihn aber schon jahrelang. Er gab zu, die Art seines Auftritts sehe von außen aus wie eine „schreckliche Sache“. Aber: Die Menschen in Sheffield Hallam seien nicht repräsentiert, O‘Mara mache keinen guten Job. Arnold bezeichnete seine Aktion selbst als „lächerlich“ – nach Angaben der BCC hoffe er aber, dass er dadurch einen Wandel in Gang gesetzt habe.

O'Mara hat sich bislang nicht zur Twitter-Tirade seines Mitarbeiters geäußert. Der britischen Boulevardzeitung „Mirror“ sagte O'Mara, er müsse „der Sache auf den Grund gehen“ und würde den Vorfall kommentieren, sobald er ermittelt habe, „was los sei“.

Der Politiker gehörte der Labour-Partei an und hatte im Jahr 2017 überraschend den Sheffield-Hallam-Sitz des ehemaligen Liberaldemokraten Nick Clegg gewonnen. Die Fraktion schloss ihn im Jahr 2017 aus, nachdem Online-Posts von ihm aus den Jahren 2002 und 2004 aufgetaucht waren, in denen er sich schwulen- und fremdenfeindlich äußerte. Im Juli 2018 verließ er die Partei, blieb aber als fraktionsloser Abgeordneter im britischen Parlament.

Arnold hatte O’Mara Mitte Juli in der britischen Zeitung „Sheffield Star“ noch verteidigt, nachdem dieser drei Termine mit einer Wählerin abgesagt hatte, die mit ihm über die Schulregelung für ihren autistischen Sohn sprechen wollte. Trotz der zunehmenden Kritik aus seiner Wählerschaft hatte O’Mara in einem Interview mit der BBC Anfang Juli bekanntgegeben, sich wieder zur Wahl stellen zu wollen.