Sorgerechtsstreit um Eitan B. : Einer von ihnen

Am späten Abend des 3. Dezember kehrte der sechs Jahre alte Eitan B. nach Italien zurück. Nach 84 Tagen in Israel. Am Flughafen von Bergamo standen Kameraleute und Fotografen bereit. Gute Bilder gelangen ihnen nicht. Denn Eitan und seine Verwandten wurden schon auf dem dunklen Vorfeld in ein Fahrzeug verfrachtet. Auf dem Weg von Bergamo nach Pavia, etwa 60 Kilometer südlich von Mailand gelegen, wurde das Fahrzeug von der Polizei eskortiert.

Ein Polizist sagte später, Eitan habe gesagt, er sei „froh, wieder daheim zu sein“. Vielleicht hat Eitan das tatsächlich gesagt. Vielleicht hat der italienische Polizist nur hören wollen, was gewiss auch ein Großteil seiner Landsleute würde hören wollen. Denn sie fühlen: Eitan ist einer von uns. Von uns Italienern. Zurück aus der Fremde in Israel.