Ein Jahr und sechs Monate : Gangster-Rapper Gzuz zu Haftstrafe verurteilt

Aktualisiert am

Gangster-Rapper Gzuz (32) muss ein Jahr und sechs Monate ins Gefängnis. Das hat das Amtsgericht Hamburg am Dienstag entschieden. Dem Frontmann der Hamburger Hip-Hop-Gruppe 187 Strassenbande werden unter anderem Verstöße gegen das Waffengesetz, Drogenbesitz und Körperverletzung vorgeworfen. Unter anderem soll der 32-Jährige einer jungen Frau, die ein Selfie mit ihm machen wollte, mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen haben.

Die Staatsanwaltschaft hatte eine Freiheitsstrafe in Höhe von einem Jahr und zwei Monaten ohne Bewährung gefordert. Sein Verteidiger Christopher Posch hatte gefordert, den Angeklagten in allen Anklagepunkten freizusprechen.

Der 32-Jährige ist bereits mehrfach strafrechtlich in Erscheinung getreten, unter anderem wegen Körperverletzung, Sachbeschädigung und Beleidigung. (Az.: 259 Ds 117/19). 2011 war er wegen räuberischer Erpressung zu drei Jahren und vier Monaten Haft verurteilt worden. Bei einer Hausdurchsuchung im April 2018 wurden in seiner Wohnung dann 17 Gramm Marihuana, 2,5 Gramm Crystal Meth und Böller gefunden. An Silvester 2018 soll er außerdem mehrfach eine Schreckschusspistole abgefeuert haben, obwohl ihm seit August 2018 das Führen von Waffen aller Art untersagt war. Die Polizei hatte ermittelt, nachdem der Rapper Videos ins Internet gestellt hatte. Während der Taten stand er unter Bewährung.

„Sie wussten, dass die Luft dünn war“, sagte Amtsrichter Johann Krieten laut der „Hamburger Morgenpost“. Außer der Gefängnisstrafe verhängte er gegen den Rapper wegen unerlaubten Waffenbesitzes eine Geldstrafe von 300 Tagessätzen à 1700 Euro. Insgesamt muss Gzuz also 510.000 Euro zahlen. Der Anwalt des Rappers kündigte laut „Bild“ an, gegen das Urteil in Berufung zu gehen.